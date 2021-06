Il 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, anche a Cagliari come in tutto il mondo festeggeremo lo Yoga Day.

Blue Sardinia ASD, nell’ambito del progetto Eat Sardegna, organizza al Parco di Monte Claro a Cagliari un incontro gratuito per onorare insieme la disciplina millenaria dello yoga.

In questo giorno dall’atmosfera magica saluteremo il sole e ci connetteremo con la natura, l’universo e il nostro mondo interiore.

L’appuntamento è per le ore 7. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contattaci alla mail bluesardiniaformazione@ gmail.com