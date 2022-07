I benefici della chiropratica, tra benessere e miglioramento delle performance

Il chiropratico si occupa del benessere della persona priva di patologie e che vuole restare in forma: proprio per questo, attraverso la manipolazione della colonna vertebrale, rimuove le sublussazioni vertebrali ovvero i blocchi e le pressioni che ci provocano dolore e aiuta il nostro corpo ad alleviare il dolore e anche a funzionare meglio.

“In Italia le persone scoprono la chiropratica soprattutto quando hanno un dolore, dal mal di testa al comune mal di schiena ma, in realtà, tutti dovrebbero andare regolarmente da un chiropratico per migliorare il benessere del proprio corpo – afferma il Dr. Federico Distefano – La chiropratica va ad agire non solo sul benessere fisico ma anche su quello mentale e sulle performance cognitive: migliora l’attenzione, la memoria, aiuta a dormire meglio e migliora persino la digestione. Basti pensare agli atleti che migliorano le proprie performance o a celebrity del calibro di Arnold Schwarzenegger e Barack Obama che si affidano alla chiropratica per stare bene”.

Obiettivi futuri: diffondere la chiropratica sul territorio nazionale ed europeo

Con la divulgazione della materia sui social network, il Dr. Federico Distefano punta a diffondere la conoscenza della chiropratica ai giovani e a tutti coloro che desiderano prendersi cura del proprio corpo e della propria mente, andando a raccontare il proprio lavoro e i benefici di questa scienza olistica.

“Ad oggi ho in attivo uno studio su Roma e visito a Milano e Cremona ma vorrei aumentare il numero di sedi sul territorio nazionale attivando un franchising di studi in diverse città italiane tra cui Napoli, Torino, Bologna, Firenze fino ad espandere i miei studi anche nel resto del territorio europeo” afferma il Dr. Federico Distefano.

Federico Distefano, chiropratico racconta il mondo della chiropratica come scienza al servizio del benessere del corpo

La storia della chiropratica nasce oltreoceano, precisamente negli Stati Uniti, alla fine dell’800 con un’intuizione di David Daniel Palmer, che definì la materia della chiropratica come “la filosofia, l’arte e la scienza delle cose naturali: un metodo per aggiustare le vertebre della colonna con le mani, per correggere la causa del mal-essere”.

La chiropratica, infatti, è quella scienza medica olistica complementare alla medicina tradizionale che si occupa della salute del paziente dal punto di vista fisico, biochimico, emotivo e che va ad analizzare le disfunzioni del sistema muscoloscheletrico e dei loro effetti sul sistema nervoso, permettendo al corpo di autorigenerarsi, di guarire e di rendere il nostro corpo più resiliente alle malattie come influenze. Anche la parola Chiropratica spiega già l’essenza della scienza stessa: deriva da due termini greci, Keir (mano) e praxis (pratica) e significa letteralmente pratica eseguita tramite le mani.

E sebbene nell’immaginario collettivo, il chiropratico sia un professionista al quale rivolgersi per farsi “aggiustare” solo in presenza di un dolore alla cervicale o un male alla schiena, in realtà il suo intervento va ad agire su tutto il corpo.

“Ho iniziato ad appassionarmi alla chiropratica da giovanissimo quando, dopo un brutto colpo alla schiena preso durante una partita di rugby, mi sono ritrovato a dover risolvere un dolore fisico personale. Dopo aver risolto il mio problema e aver conosciuto un chiropratico, mi sono appassionato a questa scienza e mi sono laureato e specializzato nel settore – racconta Federico Distefano – Il principio fondante della chiropratica è che il nostro corpo è un organismo in grado di autoregolarsi e guarirsi da solo. Questa innata capacità di auto guarigione è dovuta al sistema nervoso nella sua funzione ottimale. Proprio per questo andare dal chiropratico regolarmente può aiutare a prevenire possibili problematiche e ad aiutare il nostro corpo a recuperare, rimanere e migliorare la propria salute”.

E se la chiropratica continua ad essere conosciuta soprattutto nel mondo dello sport per poter migliorare le proprie performance fisiche e cognitive e come pratica utilizzata anche degli atleti più famosi come Usain Bolt, Marcel Jacobs e Michael Jordan, in realtà è una scienza medica per tutti, democratica e che dovrebbe accompagnarci per permettere al nostro corpo di esprimere tutte le sue potenzialità.