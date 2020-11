La chirurgia estetica è un settore fortemente in crescita negli ultimi anni. La maggior parte delle persone ambiscono sempre più alla bellezza estetica, un desiderio forte e in aumento anche nelle ragazze più giovani

“Sono diverse le motivazioni che inducono le persone ad approcciare al mondo della chirurgia plastica. Le persone con qualche annetto in più vogliono migliorare la propria apparenza perché vogliono mantenersi allineate con i tempi. Desiderano sentirsi sempre

giovani, spinti anche dalla voglia di vivere nuove esperienze di vita”.

Sempre più giovani ricorrono ai ritocchini.

In alcuni casi li richiedono come regali in occasioni importanti come il diciottesimo o la laurea. Perché?

“I giovani hanno paura di non piacere. Hanno il complesso di non essere graditi all’altro, a chi gli sta vicino e ai genitori in primis. Per questo decidono di modificarsi, per rendersi più gradevoli e più amabili alla vista degli altri. Tra le sfide giovanili c’è quella dell’essere gradite agli altri. Le persone adulte invece lo fanno per sé perché vogliono aumentare la propria auto stima”.

“I principali canoni di bellezza a cui ci si rifà in questo periodo sono le influencer , la Kardashian, c’è Belen ed altri grandi modelli di bellezza. C’è chi vuole un seno prosperoso come la Rodriguez, chi gli occhi da cerbiatta coma la Ferragni. Queste ragazze fanno tendenza e dettano moda. In fondo l’umanità ha sempre avuto bisogno di un modello a cui ispirarsi”.

Questo settore sta risentendo di questo periodo di pandemia . C’è chi ha paura di uscire di casa, ma c’è anche chi ha paura della morte stessa e per questo tende a voler realizzare un desiderio. Forse è un modo per contrastare la paura e l’ansia da Covid.

Sembra quasi che viviamo in una società in cui non conta più ciò che si è ma ciò che si appare…

“La bellezza è sicuramente un’arma vincente, ma ovviamente bisogna avere anche le competenze per riuscire nella vita. L’essere più belli però in tanti casi può aiutarti ad avere dei risultati migliori. Ovviamente non vuol dire dover ricorrere sempre alla chirurgia estetica, significa però che bisogna sempre amarsi e curare sempre la propria anima”.

