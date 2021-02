Cronaca Sanus Vivere La dott.ssa Balanzoni asfalta Bassetti: Ci auguriamo che il Dott. Bassetti si ricomponga dopo queste ultime esplosioni di “Ego”

La Dottoressa Balanzoni ha un curriculum e una storia di tutto rispetto infatti è medico Anestesista Rianimatore, laureata in giurisprudenza. Lavora come medico specialista dal 2004.

Ha lavorato all’estero in Kosovo, come Ufficiale Medico del contingente italiano nel 2012, e in Afghanistan, come anestesista di Medici Senza Frontiere, nel 2013. Si è poi perfezionata come consulente tecnico a Roma frequentando nel 2016/2017 la Scuola Nazionale Peritale (INPEF).

Ha pubblicato come giurista il saggio “La prova penale della responsabilità medica“ edito da Primiceri, nel 2017.

Ci auguriamo che il Dott. Bassetti si ricomponga dopo queste ultime esplosioni di “Ego”, che ricominci a dimostrare rispetto per i suoi colleghi, per la scienza e per la costituzione italiana oltre che per le libertà di scelta. Ne abbiamo visti fin troppi di “Ducetti” in Italia. Umiltà.

