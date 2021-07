Da quando è scoppiata la pandemia, la Federazione dei medici ha allestito una task force che fornisce chiarimenti ai giornalisti e ai cittadini. Interpellati dal Secolo d’Italia, alla nostra precisa domanda: “I vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale possono contagiare?”. La risposta smentisce categoricamente il premier.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ha sparato una bufala colossale sul vaccino, ecco quanto dichiarato dal premier in conferenza stampa in occasione della presentazione del Green pass: “I vaccinati non sono contagiosi . Il Green Pass è una misura con cui gli italiani possono continuare ad esercitare le proprie attività, a divertirsi e andare al ristorante, a partecipare a spettacolo all’aperto o al chiuso con la garanzia, però, di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. In questo senso è una misura che, nonostante abbia chiaramente delle difficoltà di applicazione, è una misura che dà serenità, non che toglie serenità. Grazie” .

Non uno straccio di virologo che abbia detto a Draghi quello che non viene risparmiato a Meloni, Salvini e ad altre personalità della vita politica o sociale, quando parlano del Covid. Non tutti i leader di governo sono così fortunati. Per alcune frasi sul Covid, il presidente americano Donald Trump è stato censurato, bannato, bloccato e segnalato. Sia da Twitter che da Facebook. La gaffe di Draghi è stata pressoché ignorata da tutti (o quasi) . Solo il giornale Open di Enrico Mentana ha avuto il coraggio di riferire correttamente il fatto. Avete letto commenti indignati o allarmati? Muti i Burioni e Crisanti di turno. Zitto il ministro Speranza. Silenti i vertici dell’Iss.Non tutti i leader di governo sono così fortunati. Per alcune frasi sul Covid, il presidente americanoè stato censurato, bannato, bloccato e segnalato. Sia da Twitter che da Facebook.

Il caso dei positivi sull’Amerigo Vespucci dove sono tutti vaccinati