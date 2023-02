La cellulite purtroppo non ha stagione e nonostante in inverno si sia coperti da calze spesse e pantaloni pesanti, questo inestetismo è ugualmente presente. Rappresenta infatti oggi un disturbo cutaneo tra i più comuni e diffusi, alla cui base vi è uno squilibrio a livello della microcircolazione capillare, che provoca una fuoriuscita di liquidi nello strato più profondo della pelle e una difficoltà nel riassorbimento degli stessi.

Una dieta equilibrata ed a limitato contenuto di zuccheri e grassi, un consumo ridotto di alcol ed uno stile di vita attivo contribuiscono in maniera significativa a contrastarlo. Non sempre, tuttavia, intervenire su questi fattori risulta sufficiente per risolvere questo disturbo. Ecco allora che in alcuni casi può essere utile intervenire con soluzioni mirate, volte a riequilibrare il normale funzionamento del microcircolo e il regolare assorbimento dei liquidi in eccesso.

FORTILASE CELL è un integratore alimentare studiato appositamente per ridurre il fastidioso inestetismo della pelle quale la cellulite. I suoi componenti svolgono una funzione drenante e favoriscono la funzionalità del microcircolo. Favoriscono inoltre la funzionalità delle vie urinarie ed il trofismo del tessuto connettivo, aiutando a ridurre l’effetto della pelle “a buccia d’arancia”.

FORTILASE CELL

Il prodotto

Integratore alimentare in compresse, a base di Bromelina, Estratto di Caffè Verde, Meliloto, Ippocastano ed Equiseto.

Indicazioni

FORTILASE CELL è un integratore anticellulite con funzione drenante in grado di favorire la funzionalità del microcircolo.

Proprietà

FORTILASE CELL, grazie alla sua ricca formulazione, apporta tutti i vantaggi derivati dalla sinergia degli ingredienti attivi completamente naturali che lo compongono.

– La BROMELINA è enzima proteolitico contenuto nell’estratto vegetale del gambo di Ananas utile a favorire il drenaggio dei liquidi corporei.

– L’ estratto di CAFFE’ VERDE è ottenuto con un procedimento particolare che permette di ridurre la caffeina a valori inferiori al 2%.

– Con MELILOTO, che aiuta al mantenimento delle fisiologiche caratteristiche di permeabilità dei capillari e a favorire il drenaggio linfatico

– Con estratto di IPPOCASTANO, utile a favorire la funzionalità del microcircolo

– L’EQUISETO, grazie al suo contenuto di Silicio, contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei e alla funzionalità delle vie urinarie; favorisce inoltre il trofismo del tessuto connettivo

FORTILASE CELL, in sintesi

• AZIONE SINERGICA: aiuta a ripristinare il microcircolo e a normalizzare il tessuto adiposo

• STUDI CLINICI di valutazione ecografica e termografica dell’attività

• FACILE DA ASSUMERE anche fuori casa, grazie al pratico formato in compresse

• È un prodotto SENZA GLUTINE