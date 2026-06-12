di Sandra Caschetto

Quando una diagnosi cambia ogni cosa

Ci sono malattie che colpiscono il corpo e altre che, oltre al corpo, attraversano le stanze della casa, i pensieri, i silenzi e perfino i sogni. Il cancro è una di queste.

Quando arriva, nulla resta uguale. Non cambia soltanto la vita di chi riceve la diagnosi, ma anche quella di chi gli sta accanto. Si impara a convivere con l’incertezza, con le attese interminabili, con la paura che si nasconde dietro ogni esame, ogni visita, ogni telefonata.

La sofferenza invisibile di chi ama

Chi soffre porta sul proprio corpo il peso della malattia. Ma chi ama quella persona porta un dolore diverso, spesso invisibile. È il dolore di assistere senza poter guarire, di osservare la sofferenza senza poterla prendere su di sé. È il dolore di sentirsi impotenti davanti alle lacrime trattenute, ai sorrisi forzati, alle notti insonni.

Vivere accanto a una persona malata di cancro significa affrontare ogni giorno una battaglia emotiva fatta di speranza, paura e amore.

I silenzi che accompagnano la malattia

Ci sono silenzi che parlano più delle parole. Il silenzio di chi ha paura e non vuole mostrarlo. Il silenzio di chi conosce la gravità della situazione ma continua a sperare. Il silenzio di chi non trova le parole giuste e allora sceglie di restare semplicemente accanto.

In quei momenti si scopre che l’amore non è fatto solo di dichiarazioni o gesti straordinari. L’amore è una mano stretta durante una terapia, è una presenza costante in una sala d’attesa, è un abbraccio che prova a rassicurare quando nessuna rassicurazione sembra possibile.

E poi arriva il tempo dell’assenza.

Quando la persona amata se ne va, il dolore cambia forma ma non diminuisce. Anzi, a volte diventa ancora più pesante. La casa conserva le sue tracce, gli oggetti raccontano la sua presenza e ogni ricordo sembra appartenere a un tempo che non potrà più tornare.

L’assenza ha un peso che nessuno vede. È il posto vuoto a tavola. È il telefono che non squilla più. È il desiderio improvviso di raccontare qualcosa e ricordarsi che non c’è più nessuno dall’altra parte ad ascoltare.

Il peso dei pensieri non detti

E insieme all’assenza arrivano i pensieri non detti.

Le parole rimaste sospese. Le domande che non abbiamo avuto il coraggio di fare. I ringraziamenti che pensavamo di poter rimandare. Le volte in cui avremmo voluto dire “ti voglio bene” un’altra volta ancora.

La mente torna continuamente indietro, ripercorre gli ultimi giorni, gli ultimi sguardi, gli ultimi silenzi. Cerca risposte che forse non esistono. Cerca significati nascosti in ogni gesto e in ogni frase.

L’amore oltre la perdita

Ma forse l’amore non si misura nelle parole rimaste in sospeso. Si misura nel tempo condiviso, nella presenza offerta, nella cura donata ogni giorno. Si misura nella scelta di esserci, anche quando la sofferenza sembra troppo grande da sopportare.

Chi abbiamo amato continua a vivere nei ricordi, nelle abitudini che ci ha lasciato, nelle tracce che ha inciso dentro di noi. E sebbene il dolore della perdita non scompaia mai del tutto, con il tempo impara a convivere con la gratitudine.

La gratitudine per aver amato. La gratitudine per essere stati amati. La gratitudine per ogni parola detta e per ogni silenzio condiviso.

Perché l’amore vero non termina con l’assenza. Cambia forma, si trasforma in memoria, nostalgia e presenza interiore. E continua ad accompagnarci, anche quando la persona che amiamo non è più accanto a noi.

A Mia Madre…