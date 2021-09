A futura memoria – di Paolo Bellavite

QUALSIVOGLIA partito politico o singolo parlamentare o carica dello Stato sia favorevole al lasciapassare che non serve a fermare i contagi e non è green ma equivale in pratica a un obbligo di inoculo di sostanze sperimentali in persone che non ne hanno bisogno e la cui gravissima pericolosità è evidente e dimostrata ma indecentemente sottaciuta dalle istituzioni per ingannare l’opinione pubblica (e le gerarchie ecclesiastiche) e supportare una dittatura sanitaria di portata storica, si macchia di un CRIMINE contro la persona umana, in spregio alla Costituzione.

PS: Personalmente la coscienza a posto ce l’ho, ho lavorato, studiato e pubblicato lavori scientifici, ho implorato molti politici e ho informato le autorità sanitarie, ho scritto al Vaticano, ho perso vecchie amicizie, sono sceso in piazza, ho gridato “verità” e “libertà”.

FONTE :https://www.imolaoggi.it/2021/09/16/prof-bellavite-a-futura-memoria/