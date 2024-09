La scoliosi è una curva vertebrale tridimensionale che si realizza nei tre piani dello spazio: frontale, laterale e orizzontale. Queste alterazioni tridimensionali modificano l’estetica e la postura del corpo, per cui dobbiamo fare attenzione anche a piccole asimmetrie del corpo che possono essere campanelli d’allarme di una scoliosi sottostante.

Senza un trattamento adeguato, la scoliosi può evolvere nel tempo, peggiorando fino a richiedere un intervento chirurgico. Individuare le scoliosi nelle fasi iniziali consente di poter intervenire con un approccio di tipo conservativo senza cioè ricorrere alla chirurgia. L’approccio conservativo con corsetti ed esercizi viene realizzato ad hoc per il paziente, cioè è mirato a quello specifico paziente per quella specifica curva di scoliosi.

Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Maria Petruzzi, Ortopedico Vertebrale specialista in Scoliosi e Deformità vertebrali presso Humanitas Mater Domini.

Quali sono le cause della scoliosi del bambino\adolescente?

In età evolutiva la scoliosi si distingue principalmente in due categorie:

Scoliosi idiopatica: che rappresenta circa l’80% dei casi e viene definita “idiopatica”, perché la sua origine non è ancora del tutto chiara, ad oggi ritenuta multifattoriale

Scoliosi secondaria: che corrisponde al 20% dei casi ed è direttamente correlata ad altre condizioni patologiche. Questo tipo di scoliosi può svilupparsi a causa di malformazioni vertebrali, malattie neurologiche, sindromi congenite, ecc.

La scoliosi idiopatica è una deformità che può comparire in varie fasi della vita, soprattutto nei periodi di maggiore crescita ossea, ovvero tra 6 e 24 mesi, tra 5 e 8 anni, e durante la pubertà. Dopo questi picchi, il processo evolutivo tende a rallentare, terminando a fine crescita ossea.

Come si diagnostica la scoliosi?

Durante la visita ortopedica per scoliosi, in presenza di asimmetrie corporee sospette, lo specialista richiede una radiografia della colonna completa in ortostasi (in posizione eretta) attraverso la quale potrà diagnosticare la scoliosi o di atteggiamento scoliotico…continua