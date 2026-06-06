di Sandra Caschetto

La fine di una relazione di coppia rappresenta spesso uno degli eventi più dolorosi e complessi nella vita di una famiglia. Rabbia, delusione, senso di tradimento e sofferenza possono trasformare una separazione in un vero e proprio campo di battaglia emotivo. Purtroppo, in alcuni casi, i figli finiscono per diventare strumenti di rivalsa tra i genitori, utilizzati consapevolmente o inconsapevolmente per ferire l’ex partner.

È una dinamica tanto frequente quanto devastante: un genitore ostacola i rapporti tra il figlio e l’altro genitore, parla negativamente dell’ex davanti al bambino, lo coinvolge nei conflitti degli adulti o lo spinge a schierarsi. Chi agisce in questo modo spesso è così concentrato sul proprio dolore da non riuscire a vedere il danno che sta provocando al figlio.

Il bambino non è un alleato né un giudice

Un figlio non dovrebbe mai essere chiamato a scegliere tra mamma e papà. Per un bambino, entrambi i genitori rappresentano parti fondamentali della propria identità. Quando uno dei due viene denigrato o escluso, il minore vive un conflitto interiore profondo: amare un genitore sembra significare tradire l’altro.

Questa pressione emotiva può generare ansia, sensi di colpa, tristezza, rabbia e confusione. Il bambino si trova costretto ad affrontare problemi più grandi di lui, assumendo un ruolo che non gli appartiene. Invece di vivere serenamente la propria infanzia, diventa il terreno su cui si combatte una guerra che non ha scelto.

Le conseguenze psicologiche

Numerosi studi in ambito psicologico evidenziano come l’esposizione continua ai conflitti genitoriali possa avere effetti duraturi sul benessere emotivo dei figli.

Tra le conseguenze più comuni troviamo:

difficoltà relazionali e affettive;

riduzione dell’autostima;

problemi scolastici e di concentrazione;

ansia e sintomi depressivi;

difficoltà nella gestione delle emozioni;

sfiducia nei rapporti di coppia in età adulta.

Molti bambini imparano a reprimere i propri sentimenti per non aggravare il conflitto familiare, mentre altri sviluppano comportamenti oppositivi o aggressivi come forma di disagio.

La vendetta che colpisce chi si ama di più

Paradossalmente, il genitore che usa il figlio come strumento di rivalsa spesso è convinto di agire per proteggerlo o per ottenere giustizia rispetto ai torti subiti. In realtà, ogni tentativo di colpire l’ex partner attraverso il bambino finisce per ferire proprio quest’ultimo.

Un figlio ha bisogno di sentirsi libero di amare entrambi i genitori, anche quando questi non si amano più tra loro. Ha bisogno di stabilità, di rispetto reciproco e di adulti capaci di separare il ruolo di ex partner da quello di genitore.

La fine di una relazione sentimentale non dovrebbe mai coincidere con la fine della responsabilità genitoriale.

Si può smettere di essere una coppia, ma non si smette mai di essere madre o padre.

Mettere al centro il benessere dei figli

Una separazione gestita con maturità non richiede necessariamente l’assenza di dolore o di conflitti. Richiede però la consapevolezza che il benessere dei figli deve venire prima del desiderio di rivalsa.

Quando la comunicazione tra gli ex partner diventa difficile, il supporto di professionisti come psicologi familiari, mediatori o consulenti può aiutare a costruire modalità di relazione più sane. Chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma un atto di responsabilità verso i propri figli.

I bambini non chiedono che i loro genitori restino insieme a ogni costo. Chiedono qualcosa di molto più semplice e importante: continuare a sentirsi amati da entrambi senza essere costretti a combattere una guerra che non appartiene loro.

Perché ogni volta che un figlio viene usato come arma contro l’altro genitore, non esistono vincitori. Esiste soltanto un bambino che paga il prezzo più alto.