L’estate è ormai alle porte e con lei la temuta remise en forme. Una volta il focus era solo su come dimagrire, ma per fortuna oggi, nell’era del body positive e dell’inclusività ci sono donne curvy che non intendono cambiare silhouette, ma che magari desiderano mantenersi sode e toniche.

Oppure donne magre e magrissime che però hanno il cruccio della ritenzione idrica e delle gambe pesanti e dolenti. Prepararsi all’estate non vuol dire solo prendersi cura del corpo ma anche del viso, soprattutto ora: dopo tre anni di mascherina, il viso ha bisogno più che mai di prepararsi

adeguatamente al sole con prodotti energizzanti e nutrienti.

Terme di Riolo non è solo meta di salute e benessere ma grazie alle sue acque preziose ha formulato una linea di skincare viso e corpo che corre in aiuto di tutte le donne: nasce infatti la linea DERMOCOSMESI DELLE TERME DI RIOLO, una vasta gamma di prodotti viso e corpo altamente funzionali che si prendono cura del benessere e della bellezza attraverso il riequilibrio e la rigenerazione delle dinamiche cellulari, con risultati sorprendenti.

Nella DERMOCOSMESI TERME DI RIOLO sono utilizzati conservanti, coloranti ed emulsionanti tutti di derivazione vegetale ed i profumi sono stati purificati da eventuali allergeni. Anche l’olio d’oliva, di nocciole, di jojoba e il burro di karité derivano da coltivazioni biologiche e gli attivi vengono ottenuti tramite tecniche estrattive che evitano l’uso del calore e di additivi.

I Principi attivi uniti alle acque termali “BRETA”, “VITTORIA” e “MARGHERITA” e ai fanghi sorgivi delle Terme di Riolo agiscono in profondità e sono in grado di apportare preziosi minerali e sostanze vitali per il riequilibrio della pelle.

L’acqua Breta è un’alleata contro l’invecchiamento, ideale per i trattamenti lenitivi anti-età: indagini biochimiche e biologiche hanno dimostrato la sua funzione antiossidante protettiva dalle cronoaging e fotoaging.

L’acqua Vittoria invece è ricca di Magnesio detossinante e rigenerante ed è utilizzata per i trattamenti equilibranti.

L’acqua Margherita infine viene utilizzata per i trattamenti corpo, per la sua azione vaso-protettiva, grazie alla quale alleggerisce la tensione e contribuisce a modellare il corpo per una silhouette migliore.