La restrizione calorica è uno dei modi per attivarle, perché “spegne” l’attività cellulare e dunque il processo d’invecchiamento.

Ma cosa sono le sirtuine?

Le sirtuine sono proteine espresse dai geni SIRT che svolgono una attività enzimatica, ovvero stimolano reazioni chimiche essenziali per l’organismo. La loro funzione è stata accertata da diversi studi anche se ancora pare che ci sia molto da sapere al riguardo. Le sirtuine in breve:

• sono proteine con proprietà enzimatiche

• regolano i processi metabolici legati alla resistenza insulinica

• possiedono un controllo sull’immunità

• hanno un ruolo fondamentale nell’epigenetica

• sono coinvolte nelle difese verso le malattie tumorali

sono il “Santo Graal” della scienza della longevità. Non stupisce, quindi, che molti gruppi di ricerca le studino da anni, indagando diversi modi per attivare i geni che sottostanno alla loro sintesi, con l’obiettivo di mantenere o migliorare le condizioni di salute delle persone e permettere loro di vivere bene a lungo.

Sono proteine prodotte da una famiglia di geni che tutti gli esseri viventi possiedono e che hanno uno scopo straordinariamente semplice e affascinante: garantire la sopravvivenza dell’organismo. Una sorta di cabina di regia che accende e spegne la nostra attività metabolica e una serie di processi biochimici essenziali per permettere di affrontare minacce estreme, sino a che le condizioni ottimali non sono ristabilite.

La scienza della longevità li studia perché la possibilità di attivarli permette di innescare un processo di “resetting” del nostro organismo: un po’ come quando il computer si blocca e bisogna premere una combinazione di tasti per riavviarlo e farlo tornare a lavorare bene.

Sappiamo che i pilastri per stimolarli – in particolare per stimolare Sirt1 – sono semplici: fame, freddo e rischio fisico. Èper questo che certe terapie per la promozione della longevità si focalizzano sulla restrizione calorica, la crioterapia e l’attività fisica come emulazione di una condizione di rischio fisico.