Le tre regole da tenere in considerazione per tornare in forma dopo le vacanze estive ed affrontare l’autunno al meglio.

Per molte persone, le vacanze estive sono agli sgoccioli e, per questo motivo, bisogna prepararsi al meglio per l’autunno, cercando di ritrovare la forma perduta. Per questo motivo, dunque, si possono seguire tre regole fondamentali al fine di perdere i chili in eccesso e ritrovare le energie che, eventualmente, mancano.

Ritornare in forma al rientro dalle vacanze estive

Per ritornare in forma e ritrovare quella che eventualmente si è persa durante le vacanze estive, durante le quali ci si è concessi qualche sgarro di troppo, bisogna seguire tre regole principali.

Innanzitutto, bisogna depurarsi con i prodotti di stagione, nonché scegliere un’alimentazione che ci permetta di eliminare le tossine e i grassi in eccesso. In aggiunta, bisogna anche fare attività fisica leggera ma tutti i giorni. È – inoltre – fondamentale, in questa fase, prendersi cura del sonno: è importante, infatti, dormire almeno sei ore, anche se l’ideale sarebbe otto in totale.

In questo modo, dunque, si inizia ad allontanare il senso di pesantezza accumulato nei giorni di ferie ed affrontare al meglio i mesi autunnali che seguono. Ad ogni modo, però, è sempre consigliato rivolgersi a un nutrizionista in modo da modulare la propria dieta quotidiana, in base alle proprie esigenze e necessità.

Gli alimenti da avere in dispensa

Tra gli alimenti che bisogna avere in dispensa sicuramente possiamo annoverare la frutta, la verdura, i legumi, ma anche la frutta secca, le verdure di fine stagione e i frutti rossi…continua su

Fonte