Milano, 11 maggio 2022 – Estate e’ sinonimo di vacanze e relax ma anche di caldo e afa che spesso aumentano il senso di affaticamento e debolezza, provocando capogiri e mal di testa piu’ frequenti. E sono soprattutto le donne, in particolare dai 50 anni di età, a risentirne maggiormente.

Per questo e’ fondamentale prepararsi sin da ora ad affrontare i mesi più caldi prestando particolare attenzione all’alimentazione e integrando nella propria routine giornaliera specifiche vitamine e minerali la cui azione combinata favorisce un benessere a 360°.

Vitamine B2, B6 e B12 per combattere la spossatezza e ritrovare l’energia

“L’invecchiamento puo’ portare, in particolare nelle donne, ad una diminuzione del ritmo metabolico basale, che favorisce l’incremento della massa grassa a discapito di quella magra” – spiegano gli esperti del Board Medico di Meritene, il brand di Nestleì Health Science che si occupa della nutrizione completa per il benessere degli adulti. “Uno dei primi e piu’ comuni sintomi e’ proprio una forte e generale sensazione di stanchezza. Un aiuto importante, quindi, puo’ venire dall’integrazione nella dieta dei corretti micronutrienti, come le vitamine B2 e B6, indispensabili per il metabolismo di carboidrati, proteine e grassi, e la vitamina B12, che favorisce l’assimilazione degli acidi grassi”.

Magnesio, calcio e fosforo uniti per la salute delle ossa, insieme alla vitamina D

Non le vediamo ma sono la nostra struttura portante: le ossa vanno protette e mantenute in salute, in particolare dai 50 anni, eta’ media nella quale, per le donne, inizia un processo di deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, che porta a un aumento della fragilita’. “Per rallentare questo processo e contribuire a prevenire l’insorgenza di condizioni piu’ serie, e’ importantissimo integrare l’apporto di minerali come calcio, magnesio e fosforo” – sottolineano gli esperti di Meritene – “che contribuiscono al mantenimento della densita’ ossea. Per facilitarne l’assorbimento arriva poi in aiuto la Vitamina D, un’alleata che non va mai dimenticata, non solo attraverso l’integrazione nella dieta ma anche tramite una adeguata esposizione alla luce solare, che in estate certo non manca”.

TUTTO QUEL CHE C’EÌ DA SAPERE SU VITAMINE E MINERALI: CURIOSITAÌ E BENEFICI*

Vitamine:

Vitamina A: svolge un’azione antiossidante, stimola la risposta immunitaria ed e’ fondamentale per la salute delle ossa e dei denti. E’ presente nei cibi come retinolo (pollo e tacchino, olio di pesce, uova e latticini) e come provitamina A/caroteni (vegetali di colore giallo-arancio e verdure a foglia verde).

Gruppo B (B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, B5 o acido pantotenico, B6 o piridossina, B7 o biotina, B9 o acido folico e B12 o cianocobalamina): queste vitamine svolgono un ruolo fondamentale nelle difese antiossidanti dell’organismo, intervenendo in particolare sul metabolismo degli zuccheri (carboidrati), delle proteine, dei grassi (lipidi). Le vitamine del gruppo B sono presenti soprattutto in cereali integrali, alimenti di origine animale, legumi, frutta secca e in alcune verdure a foglia verde. La vitamina B12 contribuisce alla produzione dei globuli rossi e alla produzione degli acidi nucleici ed eÌ presente esclusivamente negli alimenti di origine animale.

C (o Acido L-ascorbico): questa vitamina serve all’organismo per produrre sostanze importantissime, tra cui il collagene, una proteina che ha un ruolo fondamentale nella struttura e funzionalità di molti tessuti come pelle, cartilagine, tessuto muscolare. Tra le fonti principali di vitamina C ci sono il ribes nero, i peperoni, i kiwi, le fragole, gli agrumi, le verdure a foglia larga come lattuga, rucola, radicchio e spinaci.

D: il ruolo fondamentale della vitamina D e’ quello di mantenere l’equilibrio tra calcio e fosforo all’interno dell’organismo. In particolare, regola l’assorbimento del calcio da parte dell’intestino e permette la deposizione del calcio nel tessuto osseo assicurando un’adeguata formazione delle ossa. La vitamina D e’ sintetizzata nella pelle in seguito all’esposizione diretta alla luce solare ed in misura minore proviene da pesce, carne e derivati.

E: questa vitamina e’ dotata di eccellenti proprietà antiossidanti che le permettono di proteggere i tessuti dai danni dei radicali liberi. Si trova soprattutto in oli vegetali, germe di grano, frutta secca e verdure a foglia verde.

K: assicura la corretta produzione di alcune proteine, tra cui l’osteocalcina che forma e mantiene forti le ossa perché regola l’incorporazione in esse di calcio e fosforo. EÌ, quindi, indispensabile per la salute dello scheletro. Si trova prevalentemente nei cibi di origine vegetale: verdure a foglia verde, legumi, odori come salvia e prezzemolo.

Minerali:

Calcio: oltre a mantenere la struttura ossea, svolge funzioni insostituibili nella coagulazione del sangue, nella contrazione dei muscoli e nel funzionamento delle cellule nervose. Gli alimenti piu’ ricchi di calcio sono latte, yogurt e formaggi.

Ferro: la carenza di ferro provoca astenia, faticabilità, facilita’ a contrarre infezioni e anemia. E’ contenuto in pesce, carne e alcuni vegetali.

Fosforo: ogni cellula contiene fosforo, l’80% di quello presente nell’organismo si trova nelle ossa e nei denti. Si trova in quasi tutti gli alimenti, in particolare nei cibi ricchi di proteine.

Magnesio: e’ coinvolto nelle reazioni con produzione di energia e partecipa alla regolazione della trasmissione nervosa. E’ presente in quasi tutti gli alimenti, quantita’ maggiori sono contenute in: vegetali verdi, legumi, cereali integrali, frutta secca e banane.

Manganese: e’ fondamentale per la costituzione di enzimi coinvolti nel metabolismo di proteine e zuccheri ed e’ indispensabile per il corretto sviluppo delle ossa. Si trova in buone quantità nei cereali e nelle noci.

Rame: la carenza di rame puo’ causare demineralizzazione delle ossa e fragilità delle pareti delle arterie, oltre a un’anemia simile a quella provocata dalla carenza di ferro. Ne sono particolarmente ricchi legumi, pesci, crostacei, carne, cereali e noci.

Selenio: partecipa al funzionamento di alcuni enzimi con elevata attività antiossidante e, quindi, di protezione cardiovascolare. Si trova in frattaglie, pesci, noci e nei cereali.

Zinco: e’ fondamentale per la salute della pelle, per la cicatrizzazione delle ferite, per mantenere un’adeguata risposta immunitaria. La carne bovina ovina, suina, le ostriche, i funghi, il cacao, le noci e il tuorlo d’uovo sono gli alimenti che ne contengono di piu’.

*Fonte: Istituto Superiore di Sanità