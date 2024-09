Che si tratti di palestra, jogging, nuoto, ciclismo o di altra attività sportiva, è importante fissare uno o più momenti settimanali durante i quali, compatibilmente con la routine e gli impegni lavorativi, si abbia la certezza riuscire a dedicarsi all’allenamento. Pianificare permette di allontanare le scuse e non procrastinare. La costanza si mantiene anche dandosi obiettivi realistici da raggiungere. È consigliato, inoltre, cogliere l’occasione per rimanere attivi anche durante la quotidianità, ad esempio sostituendo le scale all’ascensore.

Come migliorare la performance?

La fretta è una cattiva alleata. Si comincia da ritmi e obiettivi semplici da aggiungere e progressivamente si aumentano i carichi, la durata, la velocità e la frequenza settimanale di allenamento a seconda dello sport praticato. L’attività fisica diventa efficace nel momento in cui entra a far parte di uno stile di vita e si percepisce come un momento di consuetudine. Può essere d’aiuto anche praticare sport in compagnia: favorisce sia la continuità negli impegni presi sia l’aumento graduale del livello della performance.

Attività fisica e non solo!

