Il termine superfood indica alimenti particolarmente ricchi di nutrienti essenziali, tra i quali possiamo annoverare vitamine, minerali, antiossidanti e grassi sani, che hanno tanti benefici per la salute. Questi cibi sono nutrienti e, al contempo, aiutano a prevenire malattie e a migliorare il benessere generale. Non esistono superpoteri in un singolo alimento, ma i superfood si differenziano, nei fatti, per l’alto valore nutritivo che li denota, in proporzione alle calorie: per questo motivo, possono essere considerati alleati preziosi per una dieta equilibrata.

Quali sono i superfood da scegliere in inverno

In inverno, scegliere di mangiare superfood può rafforzare il sistema immunitario, migliorare l’umore e fornire l’energia necessaria per affrontare le giornate fredde e buie. Integrare questi alimenti nella propria alimentazione significa prendersi cura della propria salute in modo naturale.

Durante i mesi invernali, è fondamentale scegliere cibi di stagione, ricchi di nutrienti utili per affrontare il freddo. Tra i principali superfood invernali troviamo, ad esempio, gli agrumi, ossia arance, mandarini e pompelmi, eccellenti fonti di vitamina C, utile per prevenire raffreddori e infezioni.