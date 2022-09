Ti capita mai di riconoscere una sorta di calo di tensione nei tuoi livelli di energia quotidiana? Inizi a fare fatica ad alzarti dal letto, senti una sensazione di pesantezza costante durante le giornate o devi lottare per non perdere la concentrazione? Beh, potresti essere incappato nei sintomi più comuni della stanchezza fisica e mentale.

La stanchezza fisica e mentale, anche detta astenia, è una fastidiosa sensazione che si abbatte su di noi quando ci sottoponiamo a sforzi importanti o riscontriamo delle carenze nella nostra riserva di vitamine e sali minerali.

Questi nutrienti, infatti, regolano i processi organici del corpo e interferiscono su alcuni fattori fondamentali per la nostra corretta salute come l’equilibrio elettrolitico, ossia la concentrazione di soluti nell’ambiente acquoso del nostro corpo. Questo si regola attraverso la perdita e il reintegro di liquidi o di sali minerali come:

Magnesio;

Sodio;

Potassio;

Cloro;

Calcio

Quando questo equilibrio si rompe, dunque, il nostro corpo inizia ad avvisarci attraverso una serie di sintomi. Se non ripristiniamo in maniera adeguata l’equilibrio elettrolitico del corpo, alla lunga potremmo andare in contro ai sintomi della stanchezza fisica e mentale.

È proprio nelle situazioni in cui abbiamo trascurato i primi sintomi dell’astenia che è decisivo reintegrare le vitamine e i sali minerali di cui abbiamo bisogno.

Supradyn Ricarica, integratore contro la stanchezza, ci permette di ripristinare rapidamente l’equilibrio elettrolitico e ritrovare quella sensazione di vitalità che non sentivamo da un po’.

Supradyn Ricarica è già disponibile per l’acquisto sul sito www.helpfarma.it, l’ecommerce farmacia online di Helpfarma che offre ai suoi clienti più di 30.000 prodotti ordinati in un dettagliatissimo catalogo. La grande scelta presente sul portale di farmacia online Helpfarma è inoltre impreziosita dalle ottime promozioni riservate ai nuovi clienti e dal servizio clienti sempre attivo per gli acquisti.

Come funziona Supradyn Ricarica?

Supradyn Ricarica è un integratore alimentare di vitamine e minerali che contiene anche edulcoranti utili per il buon funzionamento dell’organismo. Risulta assai utile per reintegrare micronutrienti fondamentali nei casi di aumentato fabbisogno fisiologico o di ridotto apporto attraverso la dieta.

I benefici di una corretta integrazione di sali minerali grazie ad un integratore multivitaminico come Supradyn sono numerosi. Fra questi, troviamo senza dubbio:

Miglioramento del livello di energia e vitalità quotidiana;

Aumento del benessere di ossa e denti;

Corretto funzionamento della tiroide (grazie all’integrazione di iodio);

Condizioni ottimali del tessuto muscolare;

Pressione sanguigna sotto controllo;

Migliorata della trasmissione nervosa;

Maggiore tollerabilità, nella donna, della sindrome premestruale.

Mantenere sotto controllo i normali livelli di vitamine e sali minerali dell’organismo, perdipiù, contribuisce a ridurre il rischio di disturbi quali:

Patologie cardiache;

Diabete;

Depressione;

Emicrania cronica;

Iperlipidemia.

Insomma, perché esporre il nostro corpo a questi rischi quando abbiamo la soluzione migliore a portata di click?

Combattere i cali di energia a tavola

Una delle cause della carenza di vitamine e sali minerali è riscontrabile nella difficoltà di assunzione attraverso la dieta. Spesso, infatti, non ci accorgiamo di quanto una dieta squilibrata possa avere impatto sui nostri livelli di energia e sulla nostra vitalità.

Un ridotto consumo di frutta e verdura, ad esempio, ci priva di grandi quantità di magnesio e potassio contenuti in questi alimenti. Senza contare l’enorme quantitativo di vitamine che possiamo trovare nella verdura, nutriente e poco calorica.

Per evitare di esaurire le nostre riserve di vitamine e sali minerali rimpinguandole con una corretta alimentazione, possiamo seguire alcune regole auree come:

Consumare verdura o frutta almeno 5 volte al giorno;

Aumentare il consumo di cereali;

Prediligere le carni bianche e il pesce, quest’ultimo ricco di Omega 3;

Riscoprire i legumi , come lenticchie e fagioli;

, come lenticchie e fagioli; Sostituire il sale iodato al sale “canonico”.

In definitiva, grazie ad alcuni piccoli accorgimenti a tavola potremo fornire al nostro organismo tutte le vitamine e sali minerali di cui ha bisogno!