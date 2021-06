“Insieme per proteggere la tua salute” è lo slogan che ispira la nuova edizione della Guida Terme e Benessere 2021-2022 realizzata dal Coter – Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna – in sinergia con APT e i territori termali della Regione. Un nuovo catalogo dove trovare tutte le offerte proposte dalle 24 strutture termali dell’Emilia Romagna. Il tutto nella piena osservanza dei protocolli di sicurezza che anche durante i lunghi mesi di pandemia hanno sempre consentito ai clienti delle Terme dell’Emilia Romagna di fruire di trattamenti inalatori, fanghi, bagni, idromassaggi, bagni in piscine termali e trattamenti riabilitativi. Ricordiamo che le Terme sono strutture autorizzate e accreditate dal Ministero della Salute. Tutti i cittadini hanno diritto di effettuare ogni anno un ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, scegliendo liberamente il centro termale più indicato.

Lino Gilioli, Presidente del Coter, commenta così l’avvio della stagione termale 2021 e il la presentazione della Nuova Guida 2021-2022: “Le Terme dell’Emilia Romagna sono da sempre presidi sanitari a difesa della salute in virtù della qualità delle acque termali, della qualificazione del personale e dell’assetto organizzativo che vede nella presenza continua dei medici un punto di forza delle proprie attività”. “La vacanza termale” prosegue Gilioli “rappresenta la sintesi migliore per associare alla cura della salute anche il piacere del relax. Le località termali dell’Emilia Romagna propongono ai propri ospiti ambienti salubri ed eco sostenibili insieme alla possibilità di custodire e curare il proprio benessere”.

Sono 24 i centri termali da scoprire nella nuova Guida Terme e Benessere 2021-2022 in Emilia Romagna, in 19 località diverse, da Salsomaggiore fino a Riccione. Proposte di soggiorno diversificate tra collina, appennino, mare e città d’arte; territori termali immersi in contesti naturali unici, dove storia, arte e divertimento si fondono tra loro. Senza dimenticare il valore terapeutico delle acque termali, caratterizzate dall’elevata concentrazione di preziosi elementi, fondamentali per il rafforzamento del sistema immunitario, il benessere dell’organismo, la difesa della salute in particolare dell’apparato respiratorio e motorio, nonché per la prevenzione e il trattamento di tanti piccoli disturbi.