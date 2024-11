Le Terme di Riolo, situate nel cuore dell’Emilia-Romagna, rappresentano un luogo unico dove storia, natura e benessere si incontrano. Fondate nel 1870, le Terme sorgono all’interno del suggestivo Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, un ambiente naturale di straordinaria bellezza che avvolge i visitatori in un’atmosfera rilassante e rigenerante.

Grazie alle sue acque termali, frutto di un lungo processo di filtrazione sotterranea, le Terme di Riolo sono diventate un punto di riferimento per chi cerca il benessere del corpo e della mente. Le proprietà delle acque, certificate dal Servizio Sanitario Nazionale, sono molteplici.

L’acqua Breta, Regina della Disintossicazione, è il fiore all’occhiello delle Terme di Riolo, una sorgente sulfurea dalle proprietà eccezionali grazie alla sua composizione ricca di calcio, magnesio e bicarbonato. I suoi benefici, dimostrati da studi scientifici, vanno oltre il semplice benessere: è un vero elisir per disintossicare il corpo, proteggere le cellule dallo stress ossidativo e favorire la rigenerazione.

L’acqua Vittoria, una risorsa Contro le Infiammazioni. Questa sorgente, dal gusto leggermente salino, è particolarmente indicata per contrastare stati infiammatori e ristabilire l’equilibrio del corpo. La sua composizione a base di idrogeno solforato, magnesio e cloruro di sodio la rende una valida alleata per trattamenti idropinici mirati.

Infine l’acqua Margherita un sostegno per la Digestione. Tra le acque salsobromoiodiche, l’Acqua Margherita si distingue per la sua delicatezza e le sue proprietà benefiche sull’apparato digerente. Indicata per cure idropiniche, aiuta a migliorare la funzionalità gastrointestinale e favorisce un benessere diffuso.

Risalente alla tradizione termale romana, l’Acqua Salsoiodica è un omaggio al passato che continua a stupire per le sue virtù. Utilizzata in bagni, fanghi, inalazioni e irrigazioni, è apprezzata per le proprietà antisettiche, antinfiammatorie e stimolanti del sistema immunitario. Perfetta per chi desidera rafforzare le difese naturali e ritrovare energia.

Le acque delle Terme di Riolo rappresentano un patrimonio di di inestimabile valore, una sinergia tra natura, scienza e benessere. Ogni goccia racconta una storia di salute, relax e vitalità.

Accanto alle tradizionali terapie termali, le Terme di Riolo propongono un ricco calendario di eventi e trattamenti che abbracciano una visione olistica del benessere. Tra gli appuntamenti più apprezzati spicca “Calici & Stelle”, un evento che combina degustazioni di vini locali, passeggiate sotto il cielo stellato e momenti di relax nelle strutture termali, creando un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

Un’altra proposta imperdibile è il Peeling Antiossidante all’Albicocca con Bagno Termale, un trattamento completo per la rigenerazione della pelle e il rilassamento generale. Il rituale inizia con un massaggio su tutto il corpo, utilizzando una speciale crema peeling con granuli di albicocca. Questo prodotto, ricco di vitamina C e proteine della soia, svolge un’azione antiossidante contro i radicali liberi, contribuendo a rallentare l’invecchiamento cutaneo e rendendo la pelle luminosa e giovane. Dopo il peeling, il trattamento prosegue con un bagno termale rigenerante: l’acqua, ricca di minerali e oligoelementi, idrata in profondità, lenisce la pelle sensibile e allevia le tensioni muscolari, offrendo un profondo senso di relax.

Le Terme di Riolo non si limitano a offrire benessere ai propri ospiti, ma si impegnano anche per il bene della comunità. Per questo Natale, infatti, ogni Gift Card acquistata contribuirà a finanziare il progetto “La Chiocciola” promosso dall’Associazione Autismo Faenza APS. Parte del ricavato sarà destinato a supportare iniziative dedicate all’inclusione e al benessere delle persone con autismo e delle loro famiglie, unendo così il piacere di donare momenti di relax alla solidarietà per una causa importante.

Le Terme di Riolo si confermano così non solo un luogo dove prendersi cura del proprio corpo, ma anche un simbolo di attenzione verso il prossimo, in un perfetto equilibrio tra tradizione, innovazione e impegno sociale.