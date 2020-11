Sanus Vivere

La vitamina E è presente in natura in otto forme, la più importante è l’alfa-tocofenolo: è una vitamina liposolubile, nota soprattutto per le qualità antiossidanti, grazie alle quali contrasta l’invecchiamento cellulare.

Una carenza di vitamina E può esporre l’organismo a diversi fattori di rischio, tra i sintomi si riscontrano: disfunzioni metaboliche e muscolari, disturbi neurologici, difficoltà di coordinazione; inoltre fragilità delle piastrine e dei globuli rossi, quindi cattiva coagulazione del sangue, ossidazione e invecchiamento precoce dei tessuti, comparsa di disturbi infiammatori e alla digestione. Si è inoltre visto che una carenza di vitamina E può aumentare il rischio

di cataratta.

Interviene nella prevenzione delle cardiopatie abbassando i livelli di colesterolo e aiutando a proteggere le pareti delle arterie dai danni causati dall’ossidazione, previene anche l’azione negativa causata dai radicali liberi, difendendo le membrane cellulari, ed è essenziale per il sistema immunitario.

La salute e la giovinezza della pelle devono essere tutelate , via libera quindi a creme, fluidi, sieri con effetti elasticizzanti, idratanti, nutrienti, rimpolpanti, anti-age, acido ialuronico, ceramidi e così via, ma dobbiamo aiutare la pelle a contrastare lo stress ossidativo e la formazione di rughe anche attraverso i giusti integratori e il tocoferolo( vit.E ) è uno di questi, inibisce i radicali liberi e blocca le cause scatenanti lo stress ossidativo sulle cellule.

L’Assunzione di vitamina E è spesso associata a quella della vitamina A e C e ad integratori di acidi grassi polinsaturi come gli omega 3 e gli omega 6, che sono in grado di rigenerare la vitamina E, in particolare il tocoferolo che dopo aver svolto la sua funzione può ossidarsi.

Troviamo il tocoferolo, o meglio l’alfa-tocoferolo anche in molti integratori per proteggere la pelle dai raggi solari, perché in grado di assorbire gli UV, ed anche in creme protettive solari per schermare e idratare l’epidermide e contrastare la comparsa di rughe da esposizione solare, il cosiddetto foto invecchiamento, e prima dell’inverno per rallentare lo stress ossidativo e proteggere la pelle dal freddo ma anche da eritemi e arrossamenti eccessivi.

Possiamo trovare la vitamina E come integratore alimentare, in capsule, nell’ olio di Germe di Grano, ma anche in molti alimenti di consumo quotidiano:

Frutta secca: noci, nocciole, mandorle, pistacchi ,

Latte vaccino e derivati: yogurt, ricotta, grana

Oli vegetali: olio di semi di girasole, olio d’oliva

Da ricordare che bisogna sempre consultare il proprio medico prima dell’assunzione perche’ un sovradosaggio di vitamina E potrebbe provocare sanguinamenti ed è controindicata l’assunzione in caso di cure farmacologiche con anticoagulanti e antiaggreganti.

Via libera invece per il consumo attraverso cosmetici e prodotti per la cura del corpo.

