L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) celebra il venticinquesimo anniversario dalla sua istituzione con una serie di eventi che si svolgeranno fino a giugno 2025.

Le celebrazioni saranno inaugurate il 7 ottobre 2024 – dalle ore 14:30 – con una giornata istituzionale al Senato della Repubblica, alla presenza di Ministri e altre autorità, nonché delle più importanti figure che hanno partecipato alla nascita dell’INGV.

Ai saluti istituzionali del Senatore Questore Antonio De Poli, seguiranno un videomessaggio del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e gli interventi di Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV, Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Gianni Letta, già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ortensio Zecchino, già Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Franco Barberi, già Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento della Protezione Civile, Luigi Ferrara, Capo Dipartimento Casa Italia, Massimo Chiappini, Direttore Dipartimento INGV Ambiente, Claudio Chiarabba, Direttore Dipartimento INGV Terremoti, e Francesca Bianco, Direttore Dipartimento INGV Vulcani.

La giornata istituzionale al Senato vuole rappresentare il focus principale di un percorso che, in questo primo quarto di secolo, ha visto l’INGV diventare un punto di riferimento mondiale nella ricerca scientifica sullo studio del Pianeta Terra.

L’evento sarà l’occasione per riflettere sui progressi compiuti dall’Istituto in materia di ricerca e monitoraggio sismico e vulcanico, di previsione e prevenzione dei rischi naturali, di studi nel settore ambientale e di divulgazione scientifica. Inoltre, sarà presentato al pubblico il grande progetto Earth Telescope che proietta la ricerca dell’INGV nel futuro.

Le celebrazioni proseguiranno a Catania il giorno successivo, 8 ottobre 2024 – dalle ore 15:00 – presso l’Osservatorio Etneo dell’INGV, con l’evento “25 anni di Geoscienze per la Società”, alla presenza delle Autorità della Regione Siciliana, del Comune e dell’Università di Catania e con interventi scientifici sullo studio dell’Etna.

Nel corso della giornata sarà celebrata l’intitolazione della sede dell’Osservatorio Etneo ad Alfred Rittmann (1893-1980) e sarà inaugurata la mostra fotografica “La terra dei poveri cristi. Il terremoto del 1968 nel Belice” con le foto dei reporter della Mondadori Mario De Biasi, Sergio Del Grande, Giorgio Lotti e Alberto Roveri che riuscirono a catturare sulla pellicola la luce delle emozioni dei terremotati del Belice, facendo scoprire all’Italia l’incredibile realtà di un pezzo di Paese che sembrava appartenesse al passato.

Eventi su scala nazionale

Le celebrazioni per il venticinquennale proseguiranno fino a giugno 2025 con una serie di eventi organizzati in tutte le Sedi italiane dell’INGV.

Roma, Napoli, Catania, Milano, Bologna, Pisa, Grottaminarda, Palermo, Genova, Lerici, Ancona, L’Aquila, Nicolosi: ogni Sede sarà protagonista di eventi unici, aperti al pubblico, tra cui:

Workshop scientifici incentrati sulle sfide attuali e future della geofisica, con la partecipazione di scienziati di livello mondiale;

Seminari internazionali organizzati dalla rivista INGV ‘Annals of Geophysics’ che metteranno a confronto esperti di diversi Paesi sui progressi fatti e sulle ultime scoperte scientifiche;

Pubblicazioni inedite che racconteranno la storia e i traguardi delle geoscienze, ma anche le nuove frontiere della ricerca scientifica;

Attività divulgative per il grande pubblico, con particolare attenzione alle scuole e ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulla conoscenza e la salvaguardia del nostro pianeta.

Una storia di eccellenza

Istituito nel 1999, l’INGV ha il compito di studiare e monitorare i fenomeni geofisici come i terremoti e i vulcani in Italia e nel Mar Mediterraneo e di fornire tempestivamente alle Istituzioni le informazioni e il supporto per la gestione e la prevenzione dei rischi naturali.

Il venticinquesimo anniversario è un percorso di eventi e incontri per celebrare non solo i successi passati, ma anche per volgere lo sguardo al futuro, affrontando le sfide che la scienza e la tecnologia pongono per la protezione del nostro pianeta.