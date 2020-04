Questa sera l’abbraccio cosmico fra Venere, luminosissimo, e l’ammasso stellare delle Pleiadi: un fenomeno che si ripete solo ogni otto anni. Alle 19,30 sul canale Scienza l’osservazione in diretta streaming con il Virtual Telescope.

Lo spettacolo si potrà ammirare verso ovest da subito dopo il tramonto comodamente dalla finestra o dal balcone, restando a casa nel rispetto delle misure per far fronte all’emergenza Covid-19. La rara congiunzione è visibile a occhio nudo, “ma un modesto binocolo offrirà una visione indimenticabile” dice all’ANSA l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

Questo perché, spiega Masi “Venere è quasi mille volte più brillante delle singole stelle che compongono l’ammasso delle Pleiadi e questo fa sì che quando sarà interposta tra noi e le Pleiadi il suo intenso bagliore offuscherà la luce di quelle stelle”.

La visione a occhio nudo è comunque possibile, tuttavia “un binocolo si rivelerà essere lo strumento di elezione per questo tipo di osservazione”. Come ogni pianeta, dice Masi, Venere si muove tra le stelle e periodicamente, transita nei pressi del celebre ammasso stellare, ma solo di rado vi si sovrappone alla perfezione.

“Queste congiunzioni estreme – aggiunge – si ripetono ogni otto anni, per via del rapporto tra i periodi orbitali di Venere e della Terra”. In pratica, “ogni 13 orbite di Venere, la Terra ne completa 8, sicché ogni otto anni ci si ritrova nelle medesime condizioni di visibilità di 8 anni prima”.

L’allineamento tra Venere e le Pleiadi è ovviamente solo prospettico, aggiunge Masi, “dal momento che il pianeta si troverà a circa 95 milioni di chilometri dalla Terra, mentre l’ammasso delle Pleiadi dista circa 440 anni luce”. Le Pleiadi sono una delle famiglie di giovani stelle più studiate, stante anche la loro relativa vicinanza; la loro età si stima sui 100 milioni di anni, “giovanissime – conclude l’astrofisico – considerando che il Sole ha 5 miliardi di anni”.>

