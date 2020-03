Il cambiamento climatico e il costante aumento della popolazione mondiale pongono nuove sfide all’agricoltura: serve una maggiore produzione, ma che risulti più sostenibile e che produca meno sprechi. L’agricoltura di sussistenza continua a sostenere ogni giorno centinaia di milioni di persone nel mondo e risulta tra le più esposte alla crisi climatica.

Una soluzione potrebbe venire dalla genomica applicata al miglioramento genetico delle colture tradizionali: il sequenziamento di DNA, unito alla caratterizzazione delle risorse genetiche, permette di accelerare lo sviluppo di varietà più adatte e più produttive.

In questa lezione, Matteo Dell’Acqua, ricercatore in genetica agraria dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, presenta come la sintesi tra la genomica e la conoscenza tradizionale degli agricoltori di sussistenza in Etiopia possa aprire nuove prospettive al miglioramento genetico e contribuire alla sicurezza alimentare del sud del mondo.

[embedded content]

