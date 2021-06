Gli umani non sono gli unici a parlare lingue straniere. Anche gli animali infatti cercano di imitare i versi di altre specie, e lo fanno soprattutto per farsi accettare. In particolare imitano il timbro delle vocalizzazioni quando si inseriscono in territori di altre specie, e in questo modo riducono il rischio di conflitti. In pratica fanno in modo di non essere presi per stranieri.

