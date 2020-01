(ANSA) – TOLENTINO (MACERATA), 7 GEN – Scoperto un accampamento preistorico risalente a circa 11 mila anni fa a Tolentino. Né dà notizia sul proprio portale web la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche. L’insediamento “tra i più importanti e significativi della preistoria non solo italiana, ma europea” è venuto alla luce a seguito delle indagini archeologiche preventive svolte nel sito del futuro polo scolastico “Filelfo” in contrada Pace in corso di realizzazione dalla Provincia di Macerata. “Le ricerche hanno portato alla luce i resti di un accampamento preistorico databile a circa 11-10mila anni fa, ossia alla fase antica del Mesolitico – fa sapere la Soprintendenza – Si tratta del periodo preistorico che segue il Paleolitico, l’epoca delle grandi glaciazioni, e precede il Neolitico, in cui avviene il passaggio a un’economia basata su agricoltura e allevamento e conseguente sedentarizzazione”. Un “sito perfettamente conservato dai fanghi alluvionali deposti dal fiume Chienti”.

“Grazie a uno scavo attento e minuzioso – spiega la Soprintendenza – è possibile riconoscere a distanza di diversi millenni la superficie su cui i cacciatori mesolitici camminavano, i focolari che hanno acceso e i punti in cui hanno svolto attività quali la scheggiatura della selce per produrre strumenti da lavoro e armi da caccia, la macellazione di prede e la lavorazione di materiali organici quali legno e osso”.

“L’eccellente stato di conservazione e la grande ricchezza del sito in termini di materiale recuperato – diverse migliaia di manufatti litici e scarti di lavorazione – ne fanno sicuramente uno dei ritrovamenti più importanti e significativi a livello italiano ed europeo per ricostruire i modi di vita dei nostri antenati preistorici, oltre a essere il primo sito mesolitico scavato in maniera estensiva nelle Marche”. Le indagini preliminari nell’area si sono svolte sotto la direzione scientifica dei dott. Stefano Finocchi e Paola Mazzieri (Soprintendenza archeologia Marche). Lo scavo è diretto dalla Cooperativa ArcheoLab con il supporto di personale specializzato dell’Università degli Studi di Ferrara, Università di Roma La Sapienza e Università di Firenze.

