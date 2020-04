Il coronavirus e l’asteroide 1998 OR2, che sembra indossare la mascherina come se sapesse della pandemia, hanno alimentato una delle più grandi fake news degli ultimi anni, associati in un ‘pacchetto di paure’ privo di fondamento.

“Da settimane l’asteroide potenzialmente pericoloso 1998 OR2 viene indicato da molti media come di imminente collisione con la Terra. Tutto falso, al pari di ogni congettura che lo leghi alla pandemia da Covid-19”, osserva l’astrofisico Gianluca Masi, fondatore e responsabile del Virtual Telescope e coordinatore per l’Italia dell’Asteroid Day. Proprio Masi guida l’osservazione nella diretta con il Virtual Telescope prevista dalle 20.00 sul canale ANSA Scienza e Tecnica.

Il passaggio ravvicinato è previsto alle 11:56 italiane del 29 aprile, quando l’asteroide dal diametro stimato fra 1.8 e 4.1 chilometri raggiungerà la distanza minima dalla Terra, pari poco più di 6 milioni di chilometri, ossia circa 16 volte la distanza media che separa il nostro pianeta dalla Luna: “una distanza che, seppur ridotta rispetto a quelle cui siamo abituati anche nel Sistema Solare, resta comunque molto ampia, tanto – osserva Masi – da escludere il benché minimo rischio di un impatto con la Terra”.

Il sasso cosmico appartiene alla classe degli asteroidi vicini alla Terra definiti come oggetti potenzialmente pericolosi: hanno dimensioni superiori ai 140 metri e passano a meno di 8 milioni di chilometri dall’orbita terrestre. Nessuno di questi oggetti al momento rappresenta un pericolo imminente per il nostro pianeta, ma le osservazioni come quelle condotte dall’osservatorio di Arecibo sono fondamentali per determinare le loro future traiettorie. “Nel 2079, l’asteroide 1998 OR2 passerà 3,5 volte più vicino alla Terra rispetto a quanto farà quest’anno – spiega la ricercatrice Flaviane Venditti – perciò è importante conoscere la sua orbita in maniera precisa”.

