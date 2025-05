Venerdì 23 maggio, presso il Multicinema Modernissimo di Napoli, sarà presentato in anteprima “VULC – L’essenza di un legame”, il documentario indipendente sui vulcani italiani realizzato da Geopop con la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il documentario, scritto e diretto da Andrea Moccia e Claudio Morelli, vuole raccontare la scienza, il territorio e l’umanità di Etna, Stromboli, Vesuvio e Campi Flegrei attraverso le vite di chi ogni giorno convive con questi vulcani: dagli scienziati alle guide vulcanologiche, passando per ristoratori, artisti e fotografi.

Un racconto umano oltre che geologico che restituisce al pubblico la profondità del legame tra uomo e vulcano raccontata attraverso le quattro sfumature scelte per ciascun protagonista: l’invisibilità per i Campi Flegrei, la solitudine per Stromboli, la vita per l’Etna e l’iconicità per il Vesuvio.

Per l’INGV, a dare voce al documentario sarà il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano (INGV-OV) Mauro A. Di Vito, che offrirà uno sguardo scientifico e personale sul rapporto e la convivenza tra vulcani, ricerca e territorio.

Al termine della proiezione il Direttore Di Vito sarà presente insieme ad Andrea Moccia, direttore editoriale di Geopop, e Claudio Morelli, regista del documentario, per rispondere alle domande e alle curiosità del pubblico. Il dibattito sarà moderato da Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage.it.

Da giugno, “VULC – L’essenza di un legame” sarà disponibile in 4K anche sul canale YouTube ufficiale di Geopop.