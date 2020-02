A due giorni dall’atterraggio nella steppa del Kazakhstan che ha segnato la conclusione della missione Beyond, l’astronauta Luca Parmitano racconta i suoi 201 giorni in orbita nella prima conferenza stampa, organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e trasmessa alle 12,30 dal canale Scienza e Tecnica dell’ANSA nella diretta streaming con il Centro Europeo di Addestramento degli Astronauti (Eac) che si trova in Germania, a Colonia.

Con AstroLuca partecipano alla conferenza stampa il direttore generale dell’Esa, Jan Wörner, e il direttore dell’Esplorazione abitata e robotica dell’Esa, David Parker. Conduce l’evento il capo del centro Eac, Frank De Winne, che è stato il primo astronauta europeo ad avere il comando della Stazione Spaziale Internazionale.

