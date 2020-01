Anche i batteri possono disegnare splendide coreografie come dei provetti ballerini: lo dimostra il fiore che sembra sbocciare sulla piastra di coltura quando due ceppi di batteri vengono fatti crescere insieme. Uno spettacolo della natura inedito, quello descritto sulla rivista eLife dall’Università della California a San Diego, che aiuterà a chiarire i meccanismi con cui batteri diversi interagiscono fra loro per formare il biofilm, quella pericolosa patina che può depositarsi per esempio sui denti o sui dispositivi medici (come pacemaker e cateteri) causando infezioni.

[embedded content]

I protagonisti di questa danza rivelatrice sono due batteri comuni: Escherichia coli e Acinetobacter baylyi. Il primo, di per sé, è un po’ impacciato: quando si trova da solo sulla ‘pista da ballo’ di agarosio (il polisaccaride usato in laboratorio per coltivare i batteri), rimane per lo più fermo. A. baylyi, invece, è un ballerino provetto, capace di dimenarsi agilmente grazie alle sue sottili ‘gambe’ (le appendici chiamate ‘pili’). Quando i due si incontrano, scocca la scintilla: con una presa magistrale, A. baylyi solleva E. coli e lo trasporta in questa danza sfrenata, disegnando nel giro di 24 ore un vero e proprio fiore con tanto di petali.

Per scoprire il segreto di questo passo a due, i ricercatori hanno sviluppato una serie di modelli matematici che tengono conto delle diverse proprietà fisiche dei due ceppi batterici, soprattutto il tasso di crescita, la motilità e la frizione che generano sul substrato di agarosio. Dai calcoli è emerso che tutto si gioca lungo il fronte di espansione della colonia batterica: dove si concentrano maggiormente i pigri E. coli, la danza avanza più lentamente rispetto altrove, creando la forma del petalo.

