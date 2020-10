Advertisements

Advertisements

– C’è una galassia a forma di medusa, con “tentacoli” che si estendono per quasi 300.000 anni luce. Una forma dovuta agli intensi campi magnetici modellati dal gas intergalattico. L’ha osservata un team di ricercatori internazionale con un consistente presenza di italiani. Lo studio – pubblicato sulla rivista Nature Astronomy e condotto nell’ambito del progetto Gasp (Gas Stripping Phenomena in galaxies with Muse) finanziato dal Consiglio europeo per la ricerca (Erc) – è infatti firmato anche da, dell’Osservatorio di Cagliari,, dell’Osservatorio diPadova dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), insieme ad, dell’Istituto di radioastronomia Inaf di Bologna.

Grazie al radiotelescopio Jvla (Jansky Very Large Array), negli Stati Uniti, e al telescopio spaziale a raggi X Chandra, della Nasa, gli autori hanno analizzato l’intensità e la direzione del campo magnetico della galassia JO206. Hanno così scoperto che si estende alla coda contribuendo a darle la forma di tentacoli. Per Bianca Poggianti, dell’Inaf di Padova, “non è ancora chiaro che ruolo abbiano i campi magnetici nella formazione delle stelle nelle code gassose di queste galassie medusa, un ambiente difficile da studiare a causa della scarsa luminosità”.

Secondo gli astrofisici, aiutati da simulazioni al computer, le galassie medusa si trovano all’interno di ammassi, in movimento verso il loro centro. Durante il moto, spiegano, perdono il gas interstellare, strappato in direzione opposta per l’interazione col gas caldo dell’ammasso. È così, precisano, che si origina la coda che conferisce a queste galassie l’aspetto di medusa. “L’osservazione del campo magnetico di JO206 è la prima e per ora unica indagine del genere in una galassia medusa.

Serviranno – conclude Poggianti – altre osservazioni per capire se il fenomeno è comune o eccezionale”.