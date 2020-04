(ANSA) – ROMA, 07 APR – Dopo i farmaci nati per altre malattie, un vaccino sperimentato nei topi contro il coronavirus della Mers (Sindrome respiratoria del Medio Oriente) potrebbe essere promettente anche contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. Lo indica la ricerca pubblicata sulla rivista mBio della Società americana di microbiologia dal gruppo coordinato da Paul McCray e Biao He rispettivamente delle università americane dell’Iowa e della Georgia. Il vaccino contro la Mers si basa su un virus della parainfluenza 5 (PivV5), che causa la tosse nei cani, e che è innocuo per l’uomo, ma è stato modificato geneticamente, in modo che le cellule infette producano la famosa proteina spike, l’artiglio che i coronavirus, compreso quello della Mers e della Covid 19, utilizzano per entrare nelle cellule umane.

