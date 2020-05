Il 9 marzo l’Italia entra nel lockdown e il Paese si ferma per 2 mesi. Tra dubbi, incertezze, numeri e rettifiche affrontiamo l’emergenza, la vediamo esplodere per poi essere domata e ci avviamo a passi lenti verso una nuova normalità. A due giorni dall’inizio della fase 2 ci guardiamo indietro per osservare ciò che è stato fatto, ma soprattutto ciò che è stato detto, come e perché. E’ il tema del forum online “Scienza e società: comunicare l’incertezza al tempo del coronavirus”, organizzato dalla pagina Facebook ‘Coronavirus-Dati e analisi scientifiche’ e che il canale Scienza e Tecnica dell’ANSA trasmette in diretta streaming dalle 12,00.

Partecipano al forum Walter Quattrociocchi, direttore del laboratorio Data Science and Complexity all’Università Ca’ Foscari di Venezia, membro delle task force sui dati Covid-19 del Ministero dell’Innovazione e sul controllo delle fake news legate al coronavirus dell’autorità garante per le comunicazioni, Agcom; Caterina Rizzo, epidemiologa delle malattie infettive all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Francesco Suman, giornalista scientifico e dottore di ricerca in Filosofia della biologia. Conducono il dibattito Monica Murano, fisica e divulgatrice scientifica, e Martina Patone, dottoressa di ricerca in Statistica sociale.

[embedded content]

