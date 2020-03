I bambini sono suscettibili al coronavirus quanto gli adulti, ma e’ meno probabile che sviluppino sintomi gravi. Lo indica la ricerca basata sui dati relativi alla città cinese di Shenzhen e i risultati indicano che la chiusura delle scuole è un intervento di contenimento efficace.

Secondo la stessa ricerca, i mezzi di contenimento contribuiscono a ridurre i contagi, ma il loro impatto complessivo dipende fortemente dal numero di persone asintomatiche. La ricercaè guidata da Justin Lessler, dell’americana Johns Hopkins University, e da Tong Zhang, del Peng Cheng Laboratory, e’ stata pubblicata sul sito medRxiv, che ospita studi ancora non sottoposti a revisione scientifica.

“Questa potrebbe essere la prima chiara evidenza che i bambini sono sensibili quanto gli adulti all’infezione da SARS-CoV-2”, commenta sul sito della rivista Nature l’epidemiologo Ben Cowling, dell’Universita’ di Hong Kong. Se non sono stati osservati focolai nelle scuole, cio’ potrebbe essere dovuto al fatto che i sintomi nei bambini sono lievi. “Questo e’ un dato chiave che puo’ supportare la chiusura delle scuole come un intervento efficace”, ha rilevato l’epidemiologa Caitlin Rivers, della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Lo studio ha seguito i casi di contagio di 391 persone e ha monitorato 1.286 persone con cui avevano avuto contatti stretti per vedere se erano risultate positive al virus anche in assenza di sintomi. E’ emerso che i bambini di eta’ inferiore ai 10 anni potenzialmente esposti al virus avevano la stessa probabilita’ degli adulti di contrarre l’infezione.

