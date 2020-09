I nanocorpi degli alpaca potrebbero aiutarci a impedire al virus di entrare nelle cellule umane. La scoperta dei ricercatori del Karolinska Institutet di Stoccolma, pubblicata su Nature, è un nuovo passo in avanti per possibili farmaci antivirali contro Covid-19. Si tratta di nanobody, ossia frammenti di anticorpi che si formano naturalmente nei camelidi e in alcuni tipi di pesci cartilaginei come gli squali, che possono essere adattati all’uomo.

Nei mesi scorsi le culture cellulari studiate dagli scienziati dell’università belga di Gand hanno dimostrato che gli anticorpi individuati nel lama mostrati efficaci prima contro Sars-CoV1 e Mers-CoV. Gli infettivologi dell’ateneo svedese hanno iniettato invece la proteina Spike, usata dal coronavirus per entrare nelle cellule umane, lo scorso febbraio, notando che dopo 60 giorni, i campioni di sangue dell’animale hanno mostrato una forte risposta immunitaria contro questa proteina.

Il team del Dipartimento di Microbiologia, Oncologia e Biologia cellulare del Karolinska Institutet: (da sinistra) Leo Hanke, Ben Murrell and Gerald McInerney

Il team guidato da Gerald McInerney ha quindi clonato, arricchito e analizzato le sequenze dei nanoanticorpi delle cellule B dell’alpaca (un particolare tipo di globuli bianchi), identificandone uno – Ty1 – che sembra neutralizzare in modo efficace il virus. “I nostri risultati mostrano che Ty1 si lega in modo potente alla proteina S e può neutralizzare il virus SarsCov2, concentrandosi solo su questo bersaglio – spiega Ben Murrell, uno dei ricercatori – Stiamo ora iniziando gli studi preclinici sugli animali per analizzare la sua attività neutralizzante e il suo potenziale terapeutico in vivo”.Fonte www.repubblica.it

