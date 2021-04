In più di 7 milioni di case in Italia vive almeno un gatto e oltre il 90% dei propietari considera il proprio felino un membro della famiglia. Ma i dati dicono anche che un adulto su cinque in tutto il mondo è sensibile agli allergeni del gatto e si trova così costretto a limitare le interazioni con il micio con tutto quello che comporta. Secondo un recente sondaggio di Purina condotto su 5 mila possessori di gatti in Europa, e presentato nei giorni scorsi durante un webinar focalizzato proprio sulle allergie, più di 8 su 10 decidono, quando scoprono di essere di fronte ad un problema di questo genere, di ridurre la propria interazione con il gatto o limitare la zona di libertà a una parte della casa o una stanza.

I disturbi Quando la relazione gatto-uomo viene ostacolata da un’allergia, è possibile individuare elementi comuni negli atteggiamenti dei loro proprietari. «Si parte dalla riduzione dello spazio concesso all’attività che il gatto svolge — spiega la dottoressa Clara Palestrini, veterinaria esperta in comportamento animale — o lasciarlo solo per un numero maggiore di ore. In questo modo, però, subentrano cambiamenti che vengono vissuti in maniera stressante per il gatto che potrebbe evidenziare atteggiamenti di paura o ansia come la marcatura urinaria o altri tipi di disturbi». L’allontanamento genera stress non solo all’animale ma anche al proprietario. «Vengono meno una serie di benefici che derivano da una relazione con il gatto, non solo il godere della sua compagnia ma anche la produzione di ossitocina che il contatto (anche a volte solo visivo) con l’animale genera, portando a una minore riduzione dello stress e dell’ansia— sottolinea la dottoressa Elisa Silvia Colombo, psicologa e psicoterapeuta —. La presenza di un gatto in casa è di aiuto anche ai bambini. Potersi occupare di un animale vuol dire sviluppare un senso di responsabilità e migliora l’autostima. Tutti effetti che con l’allergia potrebbero venir meno».

La pulizia Un altro atteggiamento comune per limitare gli effetti fastidiosi dell’allergia è la continua pulizia della casa o dell’animale. «È una reazione normale — aggiunge Colombo —. Se stiamo male reagiamo per eliminare il problema. D’altra parte produrre questi comportamenti in maniera continua può portare a un comportamento ossessivo, una mania, che si può slegare dal motivo originario. Doversi impegnare continuamente in queste attività diventa anche una fonte di stress». «Alcuni gatti amano essere manipolati spazzolati ma altri no —puntualizza Palestrini —. Per non parlare del bagno o essere portati dal toelettatore. Il trasportino, il viaggio in auto, la manipolazione di estranei, potrebbero incrementare ulteriormente l’agitazione del gatto».

I falsi miti Un falso mito è che la causa dell’allergia sia il pelo del gatto. «L’allergia al gatto — sottolinea la dottoressa Colombo — non è dovuta al pelo ma a una serie di proteine. Esistono 8 allergeni felini ma il più importante è il Fel d 1: una proteina con funzioni tutt’oggi sconosciute e che è responsabile di più del 95% dei delle reazioni allergiche. È prodotta da diverse ghiandole dell’animale e viene trasmessa attraverso la saliva e distribuita su tutto il mantello». Un altro falso mito è pensare che ci siano gatti anallergici: «Tutti producono queste proteine in quantità variabili. Non esiste il gatto che non le produca». Le pulizie riducono la concentrazione dell’allergene in casa con conseguenze meno gravi, ma l’allergene si riproduce in poco tempo ed è impossibile eliminarlo del tutto perché viene disperso nell’ambiento dal pelo e dalle particelle di polvere. Ha una particolare predilezione ad aderire a vestiti e capelli. «Viene definito allergene ubiquitario perché è presente ovunque, anche nelle case dove non c’è mai stato un gatto vista la facilità nell’essere trasportato facilmente dal vento».