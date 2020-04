Covid-19, le nostre conoscenze tra biologia e statistica è il tema del forum trasmesso in diretta streaming giovedì 23 aprile, ore 12:00 e organizzato dagli esperti della pagina Facebook “Coronavirus – Dati e Analisi Scientifiche”. Partecipano Giorgio Palù, professore Emerito di Microbiologia e Virologia dell’ Università di Padova, e Monica Pratesi, presidente della Società Italiana di Statistica e docente di Statistica all’Università di Pisa.

In che modo le caratteristiche biologiche del virus SARS-CoV-2 influiscono sui dati epidemiologici che oggi osserviamo? Quanto sono affidabili questi dati? E quanto possiamo fare affidamento su di essi per programmare il futuro? Le misure di lockdown si sono dimostrate efficaci? Quali sono gli studi epidemiologici in corso per verificare lo stato della diffusione del virus nella popolazione italiana e quali i limiti di questi studi? Avremo un farmaco o un vaccino efficace? Sono fra le domande rivolte agli esperti.

Fra gli altri temi, le conoscenze sulla biologia del virus, di cosa avviene nel nostro organismo durante l’infezione e dal perché è stata individuata una perentuale così alta di soggetti asintomatici, dell’epidemia considerata dal punto di vista statistico, facendo il punto della situazione a due mesi dal primo caso di Codogno, delle ricerche dell’Istat sulla mortalità.

[embedded content]

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram