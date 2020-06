Prima conferenza stampa per i due pionieri della nuova era spaziale dei privati, gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken della Nasa, che domenica hanno raggiunto la Stazione spaziale internazionale (Iss) a bordo della Crew Dragon di SpaceX, la prima navetta privata per il trasporto di persone che ha ridato agli Stati Uniti la capacità di portare uomini in orbita dopo nove anni di monopolio russo.

A poche ore dall’attracco alla Stazione spaziale, i due astronauti iniziano la loro storica missione dimostrativa al fianco dei colleghi della Expedition 63, il comandante Chris Cassidy, della Nasa, e i russi Ivan Vagner e Anatoli Ivanishin.

[embedded content]

