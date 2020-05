Confermato per le 21.22 italiane di questa sera il lancio della Crew Dragon, nonostante le probabilità di veder volare la capsula della SpaceX con due uomini a bordo siano ferme da ieri al 50% a causa del maltempo. La Nasa e l’azienda di Elon Musk hanno deciso di accettare il rischio e di procedere comunque al lancio.

LA DIRETTA

“Stiamo andando avanti con il lancio. Le condizioni meteorologiche restano ferme sul 50% di possibilità di cancellazione”, ha scritto in un tweet l’amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine. Elon Musk ha rilanciato il tweet nel quale la SpaceX dice che la capsula ha superato tutti i test e che tutti adesso tengono d’occhio le condizioni meteo, il cui aggiornamento è previsto alle 17,00 italiane.

Nel caso in cui le condizioni meteo costringessero a un rinvio anche oggi, si potrà tentare nuovamente alle 21,00 di domani, domenica 31 maggio. Al momento è possibile prevedere un’opportunità di lancio ogni giorno, con un anticipo di 22-23 minuti ogni volta. A dettare i tempi è la velocità di rotazione della Terra, dalla quale dipende la posizione relativa della piattaforma di lancio rispetto alla Stazione Spaziale, alla quale è diretta la Crew Dragon.

Il razzo Falcon 9 e la capsula Crew Dragon sono pronti sulla storica piattaforma 39/A nel Kennedy Space Center a Cape Canaveral(Florida), la stessa dalla quale partivano le missioni Apollo per la Luna e poi gli Space Shuttle che hanno permesso di costruire la Stazione Spaziale.

A bordo ci saranno i veterani della Nasa Doug Hurley (54 anni) e Bob Behnken (50). La loro missione, chiamata Demo2, è il secondo test della capsula Crew Dragon, che nel marzo 2019 aveva fatto il primo volo di prova senza equipaggio diretta alla Stazione Spaziale.

AstroDoug e AstroBehnken adesso dovranno dimostrare definitivamente che la navetta di Elon Musk è in grado di portare uomini in orbita e di restituire agli Stati Uniti la capacità di portare uomini nello spazio che non avevano più dall’uscita di scena dello Shuttle, nel 2011. Sarà anche l’inizio ufficiale dei voli privati con uomini a bordo.

Trump assisterà al lancio

Nonostante incomba per la seconda volta l’incognita meteo, Donald Trump e la first lady Melania voleranno oggi a Cape Canaveral per assistere allo storico lancio della navetta Crew Dragon, il primo dopo nove anni a riportare un equipaggio nello spazio partendo dal suolo americano. Dopo il lancio, alle 23 italiane, e’ previsto un discorso del presidente, informa la Casa Bianca.

Dalla Stazione Spaziale la foto della rampa di lancio

La foto della rampa di lancio 39/A del Kennedy Space Center da cui si prepara a partire la capsula Crew Dragon della SpaceX è stata scattata dalla Stazione Spaziale e postata su Twitter dal russo Ivan Vagner, che fa parte dell’equipaggio con il collega Anatoli Ivanishin e l’americano Chris Cassidy.

“Vi aspettiamo” ha scritto Vagner ai colleghi della Crew Dragon Doug Hurley e Bob Behnken. “Ieri abbiamo sorvolato Cape Canaveral e ho catturato la foto della leggendaria rampa di lancio 39/A . Ora – ha scritto Vagner – il primo veicolo commerciale con equipaggio del mondo è pronto al lancio”.

