Hanno permesso di misurare nuovo cratere di Sud-Est dell’Etna, che si è sollevato di 200 metri, le tecnologie messe a punto dalla Nasa per esplorare Marte e gli altri pianeti: a queste misure innovative è dedicata la nuova puntata di Geoscienze News, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell’ANSA.

Basandosi sui dati dei satelliti, le nuove misure permettono la ricostruzione digitale delle superfici vulcaniche, spiega la ricercatrice Claudia Spinetti. Diventa cos’ possibile misurare con un’altissima precisione i cambiamenti avvenuti in seguito alle eruzioni. Ed è così, per esempio, che è stato ottenuto il modello digitale in 3D dell’Etna.

[embedded content]

