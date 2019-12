Una visita alla sala simica dell’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), vero e proprio cuore delle informazioni sui terremoti e gli tsunami: lo propone la nuova puntata di Geoscienze News, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell’Ansa.

A fare gli onori di casa è il direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti dell’Ingv, Salvatore Stramondo: spiega come il servizio di sorveglianza di sismi e tsunami sia attivo 24 ore su 24 e come, in caso di terremoto, la prima comunicazione su valore della magnitudo e coordinate dell’epicentro venga fatta al dipartimento della Protezione civile entro 90-120 secondi; altre due comunicazioni avvengono entro 5 e 30 minuti “perché – rileva Stramondo – l’informazione deve essere robusta, accurata e precisa”.

[embedded content]

