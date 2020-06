Divulgazione e insegnamento della scienza online sono i temi della della trasmissione online “#LamiavitadopoilCOVID” organzzata dalla Comunicazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e in programma alle 15,00. Nella diretta, che trasmettiamo dal canale ANSA Scienza e Tecnica, il presidente del Cnr, Massimo Inguscio parla del ruolo del Cnr nella diffusione della cutura scientifica, dell’insegnamento online della scienza nelle scuole e nelle università e delle attività di orientamento online per gli studenti prossimi alla maturità, come quelle presenti nella nuova piattaforma Outreach

Previsti gli interventi del rettore della Scuola Normale di Pisa, Luigi Ambrosio, edel la studentessa del liceo Segrè di San Cipriano D’Aversa, Maria Zagaria, nominata alfiere dal presidente della Repubblica per il suo progetto di realizzare una biblioteca a Casal di Principe; inoltre Maria Teresa De Lisa, provveditore agli studi di Napoli e provincia , e Tiziana Pascucci, prorettrice con delega allo studio e alla qualità della didattica dell’Università Sapienza di Roma, il giornalista di RaiNews24 Andrea Bettini e lo studente Francesco Maria Pianese, del Liceo classico Francesco Vivona di Roma e tra i fondatori di Emergo, la piattaforma che aggrega molti giornali studenteschi italiani.

[embedded content]

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram