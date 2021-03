Come già ho avuto modo di raccontare, anche casa nostra, come ormai praticamente ogni ettaro di territorio nazionale, città incluse, è stata più volte assalita dai cinghiali . Una recente sentenza della Corte costituzionale permette ora anche agli agricoltori provvisti di tesserino di caccia, ad altri cacciatori abilitati, alle guardie venatorie e ambientali volontarie e alle guardie giurate, a Advertisements cinghiali fuori controllo hanno ormai superato i due milioni di esemplari , provocando danni alle coltivazioni sempre maggiori e incidenti potenzialmente mortali. patto che siano tutti appositamente formati, di prendere parte alle operazioni di riduzione del numero degli animali selvatici: è una svolta importante che ci si augura produca i suoi effetti. Secondo le stime di Coldiretti, ihanno ormai superato i, provocando danni alle coltivazioni sempre maggiori e incidenti potenzialmente mortali.

Dal mio punto di osservazione, la situazione nell’ultimo anno è cambiata in modo significativo. In passato i cinghiali entravano nel nostro terreno (che non ha recinzione) soltanto nei periodi di siccità: siccome il giardino è irrigato, qui trovavano un po’ d’acqua e di lombrichi necessari alla loro sopravvivenza. Per quanto la cosa fosse fastidiosa (e costosa, perché ogni volta bisognava rifare il prato), mi sembrava però giustificata dall’istinto di sopravvivenza e dallo stato di necessità. Ora non è più così. I cinghiali non sono più visitatori occasionali scesi dai boschi preappenninici, ma abitanti stanziali. Proprio dietro una siepe di arbusti che segna il nostro confine si è stabilito un branco di una decina di esemplari; un altro vive non lontano e capita spesso di vederli sfilare lungo la strada sterrata. Non soltanto di notte, come era la norma fino all’anno scorso, ma a tutte le ore e anche di giorno entrano ormai nel nostro terreno e cominciano a dissodarlo come potenti macchine scavatrici; dopo un po’ se ne vanno, per poi tornare l’indomani o dopo qualche giorno.

E qui entra in campo Sandro, uno dei nostri pastori maremmani abruzzesi. È un giovane adulto di meno di due anni che, crescendo, ha sviluppato un’attitudine alla guardia finora insospettabile. Sandro infatti è un cane tendenzialmente timido, più piccolo della media, non particolarmente coraggioso. Eppure è diventato un guardiano perfetto, al contrario di Bonnie, la capobranco, che invece di fronte agli assalti, soprattutto se numerosi, preferisce ritirarsi sulla soglia di casa, come a stabilire una linea di difesa interna, e aspettare che il nemico si allontani. Mi sono accorto del cambiamento di Sandro per caso, sentendolo un giorno abbaiare come un forsennato in pieno giorno: sono sceso in giardino ed eccolo lì a fronteggiare quattro o cinque cinghiali che tentavano di entrare. Sono rientrato in casa, ho preso la pistola scacciacani e l’ho raggiunto sul campo di battaglia. La gran parte dei cani, come sapete, nutre un terrore profondo per gli spari e in generale per i rumori improvvisi e forti, come per esempio un tuono o un fuoco d’artificio. Ero dunque perplesso sull’uso della pistola, nel timore di spaventare Sandro più ancora dei cinghiali. Ma ho voluto provare ugualmente per vedere che cosa sarebbe successo. Al primo sparo Sandro si è immobilizzato e poi è venuto lentamente verso di me, mentre i cinghiali si allontanavano; dopodiché ha preso la rincorsa e li ha letteralmente caricati. I cinghiali hanno tentato una reazione e ho sparato una seconda volta. Sandro di nuovo si è fermato, calmissimo e come se aspettasse che finissi il lavoro, dopodiché è tornato all’attacco e i cinghiali sono infine spariti.