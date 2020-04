#LaMiaVitaDopoIlCOVID è l’iniziativa nata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) per inizaitiva di Max Mizzau Perczel e Silvia Mattoni, con la regia e il coordinamento scientifico di Roberto Natalini. Dedicato ai 75 anni dalla Liberazione e Resistenza ai tempi del COVID, l’appuntamento prevede gli interventi: da Torino il professor emerito Gastone Cottino di 95 anni, già partigiano a 18, da Milano la giornalista e scrittrice Luisa Gnocchi che presenterà il nuovo libro, scritto con Gad Lerner, “NOI Partigiani” sulla Resistenza raccontata da chi c’era, Feltrinelli Editore, e la cantante Monica Sarnelli che canterà dal vivo da Napoli per ringraziare le giovani donne medico, ricercatrici, infermiere che rischiano la vita in prima linea per salvare le nostre in questa pandemia. Il secondo tempo della puntata, sempre in diretta, “Sulla vita dopo il Covid”, con: Da Oslo l’ambasciatore Alberto Colella sulla vita in Norvegia e al Polo Nord dove non è presente il Coronavirus e sulle risposte e scenari internazionali in relazione alla pandemia, da Napoli la studentessa di Ingegneria alla Università degli studi di Napoli Federico II, Daniela Paparone, tra i conduttori di F2 Radio Lab dell’Università che parlerà di ciò che è stato realizzato e si sta costruendo con gli studenti durante il Covid per salvare vite, ridurre rischi di contagio, per una maggiore partecipazione online di studentesse e studenti, da Roma il professor di storia della medicina e bioetica Gilberto Corbellini, direttore del dipartimento di scienze sociali, umane e beni culturali del Cnr, sull’evoluzione medico scientifica del racconto Coronavirus e sui rischi da disinformazione e notizie false. In chiusura di puntata lo studente federiciano di lettere e cantautore Roberto Ormanni da casa a Napoli dal vivo suonerà e canterà per i 150 dottoresse e medici italiani angeli caduti durante il Coronavirus.

