La Luna piena coperta da un velo che l’ha resa un po’ meno brillante., ma non per questo meno suggestiva: la prima eclissi del 2020 non ha deluco, anzi: in molti l’hanno ammirata, complice un cielo senze nuvole, e in tanti l’hanno catturata in splendide immagini.

E’ stata un’eclissi di penombra, nella quale la Luna ha attraversato la parte piu’ esterna del cono d’ombra che la Terra proietta nello spazio. Ecco l’animazione della sequenza, nella successione di foto scattate da Paolo Volpini, del Gruppo Astrofili di Piombino e dell’Unione Astrofili Italiani



L’animazione della sequenza dell’eclissi lunare di penombra del 10 gennaio 2020 (fonte: Paolo Volpini, Gruppo Astrofili di Piombino)

