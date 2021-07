Come ogni anno, la parola agli studenti che hanno partecipato al Premio Cosmos, che ogni anno sceglie i migliori libri di divulgazione scientifica. Il Comitato Scientifico del Premio – composto da 12 scienziati italiani di rilievo internazionale – ha dichiarato vincitore per il 2021 – Sezione Generale – lo statistico David Spiegelhalter dell’Università di Cambridge,autore de L’arte della statistica (Einaudi). Gli oltre 200 studenti di scuole superiori italiane o di scuole italiane all’estero coinvolti nella Giuria del Premio degli Studenti hanno invece indicato La sfrontata bellezza del cosmo di Licia Troisi (Rizzoli), astrofisica all’Università di Roma Tor Vergata e scrittrice fantasy tra le più conosciute.

Ecco a seguire le migliori recensioni firmate dai ragazzi.

Alessandro Bilotta e Dario Grillotti, La funzione del mondo. Una storia di Vito Volterra, Feltrinelli

Liceo “Cagnazzi” di Altamura (BA) – indirizzo classico e socio-economico – docente Maria Tucci

“Ciò che ci succede e le persone che frequentiamo sono come dei pianeti… e determinano le nostre orbite”. Alessandro Bilotta e Dario Grillotti rinnovano le orbite dei lettori proponendo la scoperta di un matematico poco noto al grande pubblico, Vito Volterra. “La funzione del mondo” riporta “una” storia di Volterra, probabilmente perché di storie se ne potrebbero raccontare molteplici, trattandosi di una mente geniale. Fu un Matematico, il più importante nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento, fisico e politico dai pensieri visionari e dall’intelligenza non identificabile: maturò il progetto destinato alla costituzione del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), di cui fu eletto presidente. Sebbene il suo operato sia stato uno dei più meritevoli, le sue tracce nel mondo matematico italiano sono rimaste piuttosto deboli, si ha quasi la sensazione che sia precipitato nell’oblio, eppure è stato senatore dal 1905, firmatario del Manifesto Croce contro la fascistizzazione delle scuole ed è stato tra i dodici universitari italiani che rifiutarono di giurare fedeltà al regime fascista. Leggere la graphic novel di Alessandro Bilotta, pensata per un ampio pubblico, significa imbattersi in un intreccio di parole e vignette che raccontano la vita di questo grandioso matematico perché come diceva il pittore Andy Warhol “Non è forse la vita una serie di immagini?” L’illustrazione diviene l’elemento principale della narrazione, poiché il lato estetico di questo libro non è un semplice vezzo artistico, ma un modo di concepire la scrittura anche come esperienza visiva: il colore, sin dal primo momento, aiuta in maniera ‘criptica’ a guidare il lettore, infatti si predilige l’uso di colori caldi nella narrazione degli eventi, con tinte che tendono a far calare il pubblico in un ambiente quasi familiare, mentre si utilizzano colori più freddi, oltre che nelle narrazioni ambientate dopo il calar del sole, anche per illustrare il pensiero matematico del protagonista. Anche le ambientazioni sono descritte con estrema attenzione, tanto che è possibile identificare alcune strade e numerosi monumenti, come nel caso della bellissima Parigi, riconoscibile grazie alla Torre Eiffel, circondata dalle luci. Ciò che contraddistingue questa graphic novel da una ordinaria biografia è l’espressione delle emozioni perché con il fumetto non è necessario raccontarle esplicitamente, bastano le immagini per rappresentare in maniera impeccabile lo stato d’animo di un qualsiasi personaggio. Il lettore, in questa atmosfera così suggestiva nella quale è coinvolto pagina dopo pagina, non può che diventare una sorta di comparsa, un’ombra impercettibile che nel silenzio assiste a tutto ciò che gli passa innanzi. Viene cullato dalle parole e dalle immagini, fino ad arrivare al momento in cui il discorso diventa protagonista, come accade nel capitolo ottavo: il momento del lungo monologo induce il lettore a fermarsi e a leggere con più attenzione le parti in cui Volterra presenta il proprio metodo di lavoro, come quando afferma che “Le cause dell’eredità naturale, nei casi speciali, sono talmente complesse da non ammettere una esatta trattazione. Si deve quindi incominciare dall’esame in massa di un numero grandissimo di casi, discendendo soltanto poi di mano in mano a classi sempre più limitate; e non si deve mai stabilire regole generali desumendole da singoli esempi. In altri termini bisogna procedere coi metodi statistici, non con la considerazione di casi tipici”. Ad aggiungere un ulteriore aspetto alla figura di Volterra ci viene in aiuto uno dei più grandi scienziati del ‘900, Albert Einstein che, in una delle sue più celebri citazioni, disse: “Se c’è in me qualcosa che si può definire sentimento religioso, è proprio quella sconfinata ammirazione per la struttura del mondo nei limiti in cui la scienza ce la può rivelare”. Proprio questo sentimento di sconfinata ammirazione verso il mondo ha caratterizzato la vita di Vito Volterra. A tale senso di meraviglia si affianca uno dei messaggi più significativi che lo scienziato ci ha lasciato e che il libro fa emergere: esso risiede nella modernità del suo pensiero poiché Volterra era fortemente convinto che la scienza non dovesse essere separata dalle altre discipline e sosteneva che “non può più funzionare che i matematici non capiscano i fisici e i fisici non capiscano i chimici”, solo attraverso un dialogo multidisciplinare di saperi ci può essere un vero sviluppo. E’ proprio questo l’insegnamento più grande che colpisce nel gioco di immagini e parole: la curiosità di Volterra che parte da una visione e arriva a importanti traguardi scientifici, grazie al suo porsi davanti al mondo con sguardo attento, democratico, curioso e libero!

CLASSI: 1A – 1B – 2A – 2C – indirizzo classico 1A – indirizzo socio-economico

Alessandro Bilotta e Dario Grillotti, La funzione del mondo. Una storia di Vito Volterra, Feltrinelli

Scuola Statale Italiana di Madrid – docente Mariateresa Bellomo

Il libro si intitola “La funzione del mondo: Una storia di Vito Volterra” e arriva sugli scaffali grazie ad una collaborazione tra Feltrinelli Comics e Cnr Edizioni. A curarne la sceneggiatura è stato Alessandro Bilotta, nasce a Roma nel 1977 è uno scrittore, sceneggiatore e fumettista italiano. Tra i suoi lavori, la graphic novel La Dottrina, la serie a fumetti Valter Buio e alcune storie della serie Dylan Dog, per la quale ha creato la saga Il Pianeta dei Morti. È inoltre ideatore e autore della serie Mercurio Loi. Ha vinto diversi premi come il Gran Guinigi, il Micheluzzi e il Premio Repubblica XL. Nel 2019, in occasione dei vent’anni di carriera, è stato insignito del Romics d’Oro. Dario Grillotti, si è diplomato nel 2008 nella Scuola Internazionale di Comisc diFirenze, ha pubblicato fumetti con DoubleShot, Mad For Comics e Delcourt come colorista. Ha collaborato con Giunti editore, Piemme, Kleiner Flug e l’IBC Emilia Romagna come illustratore. Fa parte del movimento Urban Sketchers e nel 2013è stato selezionato al “Rendez-vous du Carnet de voyage” di Clermont-Ferrand ed ha fatto parte del progetto “Disegnatori in cammino” per i castelli del ducato di Parma e Piacenza. Nell’opera “La funzione del mondo”… Grillotti si è occupato invece delle illustrazioni dando vita alle vicende della vita del matematico e fisico Vito Volterra. La figura di Vito Volterra emerge fortissima dalle pagine di Bilotta e Grillotti, tratteggiando un personaggio complesso, ma dalle capacità senza dubbio eccezionali. Volterra cresce dimostrando fin da subito di essere particolarmente dotato per il pensiero scientifico. I suoi studi proseguiranno a lungo e poco dopo la laurea in fisica otterrà la cattedra di meccanica razionale. Pubblicherà grandi studi e diventerà sempre più celebre a livello internazionale, entrando in contatto con le figure scientifiche più importanti della sua epoca e affermandosi come uno dei maggiori rappresentanti mondiali dell’ambiente matematico italiano. Grazie ai suoi sforzi nascerà il Consiglio Nazionale delle Ricerche, un’associazione che favorisse sempre di più la ricerca, mettendo in contatto la matematica con discipline differenti. Un principio, quest’ultimo, che ha guidato molto l’opera di Volterra. La vita di Volterra viene presentata quindi in una vivace alternanza tra gli aspetti più strettamente legati alla sfera scientifica, in cui non c’è timore di entrare nel linguaggio e nelle descrizioni più tecniche che tal volta annebbiano il discorso, e quelli invece relativi al lato umano del personaggio. Il tutto rappresentato con uno stile affascinante, con un tratto più ricco di dettagli di quanto possa sembrare a prima vista. Soprattutto poi colpisce la variazione continua delle tonalità che pur restando sempre morbide, spaziano di capitolo in capitolo, dando freschezza alla lettura e accompagnando gli avvenimenti, contribuendo a creare l’atmosfera per tutti gli eventi della vita di Vito Volterra. Il libro è estremamente interessante, poiché non solo presenta la vita dello scienziato ma introduce anche un argomento molto interessante, ovvero quello della relazione tra la matematica e la realtà che ci circonda. In oltre lo stile con cui è presentato rende la lettura non solo molto più agile e piacevole ma, in un modo molto originale, avvicina la lettura a un numero molto ampio di lettori poiché elimina il formalismo che spesso caratterizza i libri divulgativi e ne concede un carattere quasi romanzesco. In conclusione, è un libro che vale assolutamente ogni secondo dedicare alla sua lettura. Un omaggio alla figura di un grande scienziato che ha saputo concepire non solo nuove teorie scientifiche ma progettare nuovi assetti per la organizzazione della ricerca.

Benedetta Gavinelli, Nicolas Lobato e Luca Bione

Massimo Capaccioli, L’incanto di Urania, Carocci editore

Liceo Scientifico Statale “L. Cocito” Alba (CN) – docente Sara Trucco

Il libro di Massimo Capaccioli, “L’incanto di Urania” si presenta con un titolo accattivante che, oltre a rievocare la musa della mitologia greca associata all’astronomia, trasporta il nostro immaginario verso mondi ultra terreni, che suscitano meraviglia.

L’opera è un racconto-saggio scientifico, ma anche letterario, che attraversa venticinque secoli di scoperte scientifiche nell’ambito dell’astrofisica: “un pellegrinaggio della coscienza e della consapevolezza, metafora della crescita della società umana, consumato tra mille insidie morali e materiali, illuminato dal genio e dal sacrificio e mortificato dalla paura, dagli egoismi e dalla superstizione”, come afferma l’autore nella sua prefazione.

Capaccioli inizia la sua narrazione dai primi studi riguardanti le esplorazioni dell’Universo da parte degli scienziati che, ad “occhio nudo”, osservarono il Cielo, per passare poi ai “giganti” della fisica come Galilei e Newton, fino ad arrivare ai grandi dei nostri tempi, come Hubble e Einstein.

Il libro descrive, in modo preciso, con riferimenti storici e scientifici, gli eventi e le scoperte che ci hanno condotti alla concezione dell’Universo come oggi lo conosciamo e ci racconta la storia degli strumenti che sono stati indispensabili per le misure e le osservazioni sperimentali.

Quello che ci colpisce è che, senza usare formule matematiche o grafici, l’autore riesce a descrivere in modo rigoroso la fisica che sta alla base del nostro Universo, riuscendo così a farsi comprendere anche dai meno esperti o dai giovani che stanno affrontando al liceo le complicate leggi della fisica. Inoltre ogni capitolo, correlato da un titolo invitante, può essere letto indipendentemente dagli altri, permettendo al lettore di scegliere a piacere senza perdere il filo conduttore dell’opera.

Il percorso seguito dall’autore non è lineare e il tempo del racconto non coincide con il tempo della storia: se nel primo capitolo vengono descritti duemila anni di scoperte, negli ultimi sette si delineano i progressi dell’ultimo secolo. Buona parte del libro si concentra sull’astronomia più tecnologica, che per le osservazioni si serve di strumenti molto avanzati anche in campo informatico.

Molti sono gli aneddoti descritti per rendere più avvincente il racconto, come per esempio la descrizione del grande astronomo danese Tycho Brahe che aveva perso il naso in un duello e per sostituirlo ne aveva costruito uno d’oro, oppure il racconto della travagliata vita di Keplero, trascorsa a difendere la madre accusata di eresia, per citarne alcuni.

Molto interessante, anche se complesso nella lettura, il capitolo che illustra le ultime scoperte della seconda metà del „900, avvenute grazie all’utilizzo dei più moderni telescopi, a partire da quello di Monte Palomar, che aprono all’analisi di nuovi problemi, ma anche a prospettive future.

Anche se il mondo occidentale resta il protagonista della ricerca scientifica, dal racconto di Capaccioli si comprende come stiano emergendo anche dal punto di vista scientifico-tecnologico stati come l’India, la Cina e perfino gli Emirati Arabi.

Il percorso tracciato dall’autore in questo libro ci porta dall’antropocentrismo della primordiale concezione dell’Universo alla possibilità di nuovi orizzonti e nuovi mondi, man mano che l’uomo scopre come esso sia sempre più esteso nello spazio e nel tempo. Questo porta ad una conoscenza più ampia non solo della realtà che ci circonda, ma anche di noi stessi e dei nostri limiti, ma anche delle nostre possibilità.

Credo che, anche se non è semplice affrontare la complessità delle cinquecento e più pagine del libro, esso rappresenti un racconto completo e ricco di particolari della storia scientifica che ha portato l’uomo a descrivere il cosmo come oggi lo conosciamo, anche attraverso gli errori che spesso sono stati compiuti. Per questo lo consiglio a chiunque voglia avere, magari con un minimo di conoscenze delle leggi della fisica, una visione completa dell’indagine scientifica del mondo di Urania, ben inserito in un contesto storico e letterario che rende il libro veramente appassionante e interessante.

Pietro Mainerdo, III G

Massimo Capaccioli, L’incanto di Urania, Carocci editore

Liceo Scientifico Statale Italiano “E. Amaldi” (Barcellona) – docente Angelo Nicotra

Brevi notizie sull’autore

Il Prof. Massimo Capaccioli è stato docente di astrofisica nelle più prestigiose Università italiane. A Padova ha occupato la cattedra che fu di Galileo Galilei.

E’ stato Direttore dell’osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli, Presidente della Società Astronomica Italiana. Si è occupato di struttura, dinamica ed evoluzione dei sistemi stellari, di scala delle distanze cosmiche, di cosmologia osservativa.

Genere

Narrativo Scientifico-letterario.

Trama

Il libro vuole narrare la storia dell’ astronomia ed è un interessante mosaico di personaggi, aneddoti, citazioni che ha come obiettivo quello di presentarci il progresso tecnico e scientifico dell’astrofisica e della cosmologia che è stato possibile raggiungere in quanto ci siamo appoggiati sulle “spalle dei giganti”, giusto per parafrasare Newton che disse appunto “Se ho visto più lontano è perché sono salito sulle spalle dei giganti che mi hanno preceduto”. Volendo dire che tutto ciò che oggi si può scoprire è perché già altri hanno spianato la strada con studi, ricerche e scoperte sensazionali. Il libro descrive l’eredità di pensieri, errori, eventi, scoperte e vere e proprie “rivoluzioni” che ci hanno portato alla più attuale concezione dell’Universo, dalla sua origine tramite il Big Bang alla sua ancora misteriosa espansione. Inoltre, il libro si sofferma sui progressi della fisica e della tecnologia, sullo sviluppo degli strumenti senza i quali nulla sarebbe stato possibile.

Quale parte ti è piaciuta di più e perché?

Ho trovato interessante la presenza di tante figure femminili , che malgrado le difficoltà legate ai pregiudizi sul genere hanno portato importanti contributi allo sviluppo della scienza anche in epoche non del tutto moderne.

L’autore ricorda Caroline Herschel che lavorò insieme al fratello più celebre William rimanendo spesso nell’ombra. Iniziò lo studio fisico del cielo e fu probabilmente, la prima donna a scoprire una cometa, in totale ne scoprì sei. Nel 1835 in riconoscimento del suo lavoro come astronoma, venne nominata, prima donna in assoluto, membro onorario della Royal Astronomical Society. Nel 1838 divenne membro della Royal Irish Academy.

Viene poi citata Henrietta Leavitt, un’astronoma statunitense che professoressa a Cambridge all’inizio del 900, è stata capace di cambiare per sempre l’immagine del cosmo spianando la strada alla comprensione delle reali dimensioni dell’universo e delle distanze che separano stelle e galassie.

Descrivi aspetti, caratteri, gusti, interessanti e spiccatamente comunicativi e perché:

Il racconto di Urania non ha formule, né grafici questo rende la lettura piacevole oltre che avvincente. I numerosi aneddoti storici permettono di comprendere meglio e focalizzare i concetti scientifici. La storia più singolare che mi ha molto stupita è quella che riguarda la storia del naso dello studioso Ticho Brahe. A 20 anni Brahe, studente all’università di Rostock, litiga con un nobile danese su chi dei due è il miglior matematico. Finisce con un duello, e con un colpo di spada che portò via di netto il naso all’astronomo che sarà costretto per tutta la vita a portare una protesi fatta di metalli nobili.

Scelte linguistiche

Il linguaggio è moderno, avvincente, i termini scientifici e tecnici sono alla fine comprensibili. Lo stile è scorrevole e alcuni titoli dei vari capitoli rimandano a favole o titoli di film come per esempio: “Specchio delle mie brame”, ”Sinfonia del Nuovo Mondo”, “Da qui all’eternità”, ci sono poi numerose citazioni letterarie, da Dante, a Platone, a Kant, a Perrault.

La frase che mi è piaciuta e colpito. Perché?

“Mentre tutto il mondo la cercava invano, essa venne avvistata per accidente da un autodidatta tedesco che esplorava il cielo ad occhio nudo”.

La frase si riferisce al ritorno della Cometa di Halley, chiamata cosi perché la sua periodicità fu prevista nel 1705 dall’astronomo Edmund Halley.

Halley aveva capito che questa cometa ritornava periodicamente già da secoli ed aveva previsto che si sarebbe vista nuovamente dopo circa 80 anni, quindi per la sua età non avrebbe potuto vederla, però i suoi studi furono pubblicati e molti astronomi e fisici nel tempo stabilito scrutavano il cielo per trovare la cometa.

Invece fu un astronomo tedesco autodidatta Johann Georg Palitzsch, che il 25 dicembre del 1758 (Halley lo aveva previsto per il 1756), l’avvistò nel cielo di Dresda.

In ogni caso alla cometa venne dato il nome di Halley per la preziosa intuizione che per primo ebbe e che sfatava definitivamente la teoria aristotelica su questi oggetti, visti come fenomeni atmosferici e molte tradizioni antiche e pagane che le vedevano come presagi di sventura.

Trova almeno tre parole che non conoscevi prima di leggere il libro, trova il significato sul dizionario e copialo sulla scheda.

Cefeidi

Una cefeide è un tipo di stella gigante che pulsa, aumentando e diminuendo il suo diametro con un periodo che può variare da poche ore a centinaia di giorni. Il nome “cefeidi” deriva dalla stella prototipo: delta Cephei, nella costellazione di Cepheus. Le cefeidi sono importanti perché permettono di misurare le distanze delle galassie. Si sa infatti che il tempo che passa tra un picco e l’altro di massima luminosità è costante, ma varia da stella a stella: più lungo è il periodo, maggiore è la luminosità. Misurando il periodo di una cefeide si può risalire alla sua luminosità reale che, confrontata con quella apparente, consente di stimare la distanza.

Materia oscura

In cosmologia con materia oscura si definisce un’ipotetica componente di materia che, diversamente dalla materia conosciuta, non emetterebbe radiazione elettromagnetica e sarebbe attualmente rilevabile solo in modo indiretto attraverso i suoi effetti gravitazionali.

La conoscenza della materia oscura è profondamente legata ai grandi progressi fatti in Cosmologia. Fino alla prima metà del 1900 si credeva che la quasi totalità della massa dell’Universo risiedesse nelle stelle; oggi invece sappiamo che queste costituiscono soltanto una percentuale irrisoria della materia cosmica (circa il 4%). La restante parte della massa dell’Universo non è visibile e a tale massa mancante si dà appunto il nome di Materia Oscura

Red shift

E’ il fenomeno per cui la luce o un’altra radiazione elettromagnetica emessa da un oggetto in allontanamento ha una lunghezza d’onda maggiore rispetto a quella che aveva all’emissione. Ciò equivale a dire che nel caso della luce il colore va nella direzione dove è il rosso, l’estremo inferiore dello spettro del visibile. In generale, che la radiazione elettromagnetica sia visibile o meno, un redshift significa un aumento della lunghezza d’onda, equivalente a una diminuzione della frequenza o a una minore energia dei fotoni.

Il messaggio del libro

I messaggi che ho potuto cogliere nel libro sono diversi, evidenzio quelli che mi hanno colpito di più: “Non si può analizzare il presente, lanciare uno sguardo al futuro archiviando il passato.”

“La letteratura e la scienza non sono mondi lontani e incomunicabili. Quando la scienza

incontra la creatività diventa un’opera d’arte.”

Questo libro è la prova di come uno scienziato ha trasposto le sue conoscenze scientifiche in un’opera letteraria.

Il libro ti è piaciuto

Il libro mi è piaciuto già dal titolo che incuriosisce ed affascina perché è dedicato alla musa dell’Astronomia Urania.

Lo consiglierei ai miei compagni, perché pur non essendo un testo scientifico in senso stretto, l’autore ripercorrendo venticinque secoli di esplorazione del cielo, ci avvicina allo studio delle discipline scientifiche allontanando quel pregiudizio che le fa apparire difficili e poco emozionanti e dando la possibilità anche a chi non è un astronomo o un fisico di comprenderle.

Elena Michelangeli

Massimo Capaccioli, L’incanto di Urania, Carocci editore

Liceo Classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria – docente Caterina Spanti

Massimo Capaccioli, astrofisico, scrive L’incanto di Urania (Carocci, 2020), un saggio che ripercorre un viaggio lungo venticinque secoli nella storia della scienza e dell’astronomia, con uno sguardo rivolto al futuro.

Come afferma lo stesso scrittore, con una excusatio non petita, egli non è uno storico, “nemmeno per quanto concerne la sola astronomia”. Il libro più che di studi sistematici è il frutto di letture personali e riflessioni mediate dall’esperienza dell’autore di ricercatore e docente, e dalla conoscenza di fatti e personaggi che hanno scritto nei secoli la storia dell’astronomia.

Con un linguaggio semplice ed accessibile realizza l’intento divulgativo del libro, ripercorre il cammino dell’astronomia senza servirsi di particolari tecnicismi accompagnando il lettore nella riscoperta dello spirito di ambizione di tutti quegli uomini che attraverso la messa a punto di sensazionali strumenti hanno portato a scoperte altrimenti utopistiche.

Desta stupore il fatto che, nonostante i temi trattati si prestino molto all’esplicazione figurativa, l’intero libro sia privo di immagini dimostrative: scelta questa non casuale perché lascia al lettore la possibilità di dare adito alla propria immaginazione; la lettura del libro lascia spazio alla possibilità del lettore di catapultarsi in una graduale scoperta dell’universo sostenuto anche dal lavoro della propria immaginazione, attratta per altro dai titoli accattivanti e quasi poetici dei vari capitoli in cui si articola il saggio.

In un’epoca in cui si è indirizzati ad imparare meccanicamente la cronologia degli eventi che hanno portato l’uomo dalla ruota all’Iphone conferendo poca attenzione all’aspetto umano delle conquiste, l’incanto di Urania sposta il baricentro dell’attività astronomica sulle fatiche degli uomini che hanno guardato il cielo con tanta attenzione da scoprire cosa si nasconde al di là delle nuvole. Il cielo stellato è un lusso che solo noi terrestri possiamo permetterci, non in quanto esseri viventi ma in quanto esseri viventi del pianeta terra. Una riflessione che innanzitutto scaturisce dalla lettura di quest’epopea dell’astronomia si concentra sul fatto che l’uomo avrebbe potuto fare a meno di concentrare gli occhi sul firmamento e interrogarsi su di esso perché, in quanto predatore, il suo interesse sarebbe dovuto ricadere su ciò che sta davanti a lui, eppure non è stato così. Sul cielo e i suoi astri sono state costruite riflessioni filosofiche, religiose, scientifiche; l’uomo si è interessato al punto da spingersi oltre il cielo stellato e conoscere ciò che si nasconde dietro esso.

Nell’introduzione viene presentata la figura di Galileo Galilei a cui attribuiamo il merito dell’invenzione del “cilindro olandese”, precursore di quello strumento che noi oggi conosciamo come cannocchiale.

Le intuizioni e la perseveranza di Galilei, aspetti cardine attraverso i quali l’autore snoda la sua storia ma anche quella degli altri grandi protagonisti dei vari capitoli, non solo rivoluzionarono il cammino della conoscenza, dell’uomo e del suo rapporto con i testi sacri e con la fede, ma divennero l’emblema dell’esperienza scientifica. Da questa introduzione si evince il carattere dell’intero libro permeato da un rapporto intrinseco tra le singole vite degli uomini che attraverso le loro invenzioni, attraverso la loro perseveranza, hanno esplorato l’immensità dell’universo, avvicinandosi sempre più a quel cielo infinito che continueremo sempre ad ammirare e a esplorare.

In definitiva, l’Incanto di Urania è un piacevole viaggio attraverso secoli di storia e di conquiste. L’intraprendenza dei grandi protagonisti è fonte di ispirazione, si configura come una sorta di invito implicito ad aprire i propri orizzonti, a perseguire i propri obiettivi per contribuire a dare al mondo un volto sempre diverso e migliore, mettendo la propria vita e le proprie capacità al servizio del progresso. Il messaggio appare chiaro: credere in sé stessi e nelle proprie intuizioni è la base da cui partire per perfezionarsi e trovare la propria strada. Questo è l’incanto di Urania: la mano salda di una musa che dolcemente accompagna l’uomo a scalare le vette della conoscenza portando questo, una volta arrivato in cima, a spingersi ancora più in alto, senza alcun limite, nemmeno (soprattutto) il cielo!

Maria Grazia Vaccari (con la collaborazione della classe 5ªC)

Lorella Carimali, “L’equazione della libertà”, Rizzoli

Istituto Istruzione Superiore Euclide Bova Marina – docente Anna Cavallaro

“…il migliore augurio che possa fargli: trovare la formula della libertà” questa è una delle tante frasi che Lorella Carimali, docente di matematica e fisica, scrive a conclusione del suo splendido libro “L’equazione della libertà” redatto da Rizzoli nel 2020.

Quando pensiamo alla matematica pensiamo a una montagna troppo ripida da poter essere scalata, pensiamo a un mostro che fa paura, a qualcosa di incomprensibile, troppi simboli, troppe lettere e troppe incognite difficili da risolvere ma Lorella Carimali smonta tutto ciò con pochi ma sostanziosi capitoli che non si concentrano solo su quanto detto poiché l’obiettivo dell’autrice è quello di dimostrare che i pregiudizi legati alla matematica sono dei pregiudizi insensati.

La maggior parte dei capitoli contiene nel titolo il termine “matematica”.

Il viaggio inizia proprio con il capitolo ” La matematica è un’opinione?” fino ad arrivare al capitolo “La matematica è per tutti e tutte noi” e a molti altri.

L’autrice ha deciso di iniziare ogni capitolo riportando alcune citazioni di personaggi come il matematico scozzese Georg Cantor , il logico, filosofo e matematico britannico Bertrand Russell, il biologo e naturalista britannico Charles Robert Darwin e lo scrittore italiano Italo Calvino ma la lista continua e notiamo soprattutto la presenza di poche immagini che vanno a chiarire i concetti spiegati o a dimostrare quanto scritto.

Con le sue grandi doti da professoressa di matematica che ama il suo mestiere e la sua materia alla follia, Carimali ,con deduzioni logiche e ragionamenti, spiega che la matematica riportando le parole del libro è ” un’opinione condivisa da tutti coloro che accettano gli assiomi su cui essa si basa ” ed è libertà, relatività ma anche creatività infatti non ci impone dei limiti ma ci permette di guardare il mondo con occhi diversi perché in fondo un matematico ,come un artista, disegna su un foglio bianco la formula che viene poi dimostrata per dare origine a quello che è il teorema.

Spesso sentiamo dire che la matematica è una disciplina inutile e che saper risolvere un problema di geometria o un’equazione nella vita non serve a nulla ma in questo

libro l’autrice afferma che la matematica è quotidianità perché possiamo sfruttare quest’ultima ogni giorno per calcolare anche le cose più banali come per esempio la palestra che offre l’abbonamento migliore utilizzando l’equazione che tutti conosciamo ossia y=mx+q.

Altri ancora credono di non essere portati per questa disciplina perché condizionati dalle opinioni delle persone che hanno affianco o perché non credono in loro stessi, per non parlare poi di coloro i quali sostengono che la matematica è solo per gli uomini. Questi sono due stereotipi impensabili e infondati, privi di qualsiasi nesso logico, che la professoressa Carimali smentisce in ben due capitolo del libro preso in considerazione affermando che con dedizione e forza di volontà tutti possono diventare dei grandi matematici, anche le donne, basta pensare a figure come Mileva Mari?, grande matematica e fisica e moglie di Albert Einstein, che svolgeva per il marito tutti i calcoli matematici e a Maryan Mirzakhani citata dall’autrice per essere stata la prima donna a vincere la medaglia Fields.

Questo libro è molto vicino a noi perché ricco di aneddoti ambientati a scuola dove la nostra professoressa insieme ai suoi alunni intraprende vari spunti di riflessione e non mancano aneddoti relativi alla DAD, sigla usata per indicare la didattica a distanza, un metodo di insegnamento alternativo che ci ha permesso di continuare a studiare nonostante la pandemia causata dal Covid-19.

Carimali è una docente che, oltre ad avere un’ottima preparazione, riesce a fare quello in cui molti docenti falliscono ossia comprendere i suoi allievi e far comprendere a questi ultimi che la matematica allarga i loro orizzonti rendendoli liberi. Inoltre premia i suoi allievi con un voto che forse non rispecchia la loro preparazione ma l’impegno e la forza di volontà e accende il loro la fiamma della curiosità e della voglia di mettersi in gioco anche a costo di fallire perché si impara sbagliando.

Il libro si conclude con un augurio della professoressa rivolto ai suoi ragazzi, un augurio che, a mio parere, è rivolto a tutti noi: l’augurio di trovare la formula della libertà di sbagliare, di credere, di scegliere chi diventare per mostrare sempre il sorriso più bello che solo la nostra felicità può donarci.

Nicoletta Maria Pia Siviglia IV A

Lorella Carimali, “L’equazione della libertà”, Rizzoli

Liceo Pasteur, Roma – docente Andrea Basini

Con questo libro la dottoressa Carimali invita il lettore ad osservare e studiare la matematica sotto una luce diversa. L’autrice smantella ogni tipo di classico stereotipo che gira attorno a questa mate-ria, a partire dai pregiudizi più comuni come, per esempio, la frase “la matematica non è un’opinione”, che viene sostituita dall’affermazione contraria, cioè “la matematica è davvero un’opinione”. Questa disciplina rende liberi dai “vincoli mentali e reali” che portano al fraintendimento della realtà, sottovalutando noi stessi e le nostre capacità. Molto spesso i ragazzi si sentono demotivati nell’approcciarsi a questa materia, perché è considerata troppo difficile da capire oppure noiosa. In questo libro la professoressa racconta la propria esperienza da insegnante di questa disciplina apparentemente così ostica, offrendo un punto di vista di-verso, stimolando la creatività e l’interesse dei suoi alunni, affermando che “la matematica è davvero di tutti e di tutte. È per i curiosi”. Il titolo stesso del libro sottolinea come la matematica non debba essere per forza affrontata come un problema, una materia esclusiva per poche persone ma può e deve essere vista con occhi diversi. In qualità di docente, Lorella Carimali ha provato a far nascere nei suoi studenti e nel lettore la consapevolezza che questa materia non è fatta solo di studio mnemonico di formule, teoremi o dimostrazioni, ma è, soprattutto, un ottimo mezzo per tenere attivo il nostro strumento più importante: la mente. Lorella Carimali è riuscita, con un linguaggio molto semplice e accessibile a tutti, a mostrare la bel-lezza della matematica e ha trasmesso tutta la sua passione per questa disciplina. Dopo aver letto “L’equazione della libertà”, sono giunta alla conclusione che molto spesso i pregiudizi ci impediscono di vedere la realtà delle cose. Se prima d’ora non avrei mai pensato di leggere un libro che trattasse un argomento scientifico, oggi posso affermare di aver sbagliato a non farlo. Questo libro va, però, oltre la matematica: l’autrice offre, infatti, molti spunti di riflessione riguardanti la vita di tutti i giorni. Citando una frase di John Keating nell’Attimo fuggente, la professoressa spinge a guardare tutto da punti di vista diversi, perché magari, così facendo, potremmo scoprire e apprezzare la bellezza di qualcosa che prima non avremmo mai notato.

Giulia Biscardi

Lorella Carimali, “L’equazione della libertà”, Rizzoli

Liceo Scientifico Statale Italiano “E. Amaldi” Barcellona – docente Angelo Nicotra

Brevi notizia sull’autore

Nata nel 1962 a Milano, Lorella Carimali è da trent’anni docente di fisica e matematica e attualmente insegna al liceo Vittorio Veneto (MI). È stata premiata nell’Italian Teacher Prize del 2017 come una delle dieci migliori insegnanti d’Italia e nel 2018 è stata scelta dalla Varkey Foundation tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize, il premio Nobel per l’insegnamento.

A quale genere narrativo appartiene il libro: Narrativa

Racconta brevemente la trama

Una professoressa di matematica (l’autrice stessa) racconta la sua esperienza in diversi licei e istituti tecnici e, attraverso gli occhi e le parole degli alunni, ci spiega la matematica da un altro punto di vista, sottolineandone gli aspetti meno noti, la soggettività e la creatività.

Quale parte ti è piaciuta di più e perché.

Il mio capitolo preferito è stato quello sul rapporto tra matematica e arte, matematica e creatività. Non mi sarebbe mai venuto in mente di dire che gli inventori di teoremi sono state delle persone “creative”. Però, effettivamente, ci vuole un po’ di elasticità mentale e di capacità di astrazione. Questa abilità che il matematico ha in comune con il pittore o lo scultore viene sintetizzata in una frase: “(Il matematico) davanti ad un foglio bianco pennella una formula, una congettura che costituisce l’enunciato del problema”. L’immagine è immediatamente visibile: la mano del matematico sfiora delicatamente il foglio e lo riempie di x, di y, di sin e di cos. In fin dei conti, è così diverso da riempirlo di alberi, fiori, onde e sguardi?

Descrivi aspetti, caratteri, gusti, interessanti e spiccatamente comunicativi o meno.

Il libro mi è risultato accattivante fin dall’inizio, quando l’autrice ci espone le sue paure come docente, il suo desiderio di trasmettere la propria passione per la matematica agli studenti e, allo stesso tempo, il timore di non riuscirci. Questa completa sincerità mi ha attirato, questo atteggiamento aperto, la disposizione a farsi conoscere per come si è realmente, senza nascondere nulla.

Un altro aspetto che mi è piaciuto molto è stato l’inserimento delle frasi e riflessioni degli alunni:

è interessante vedere le risposte spontanee, le frasi non premeditate, le battute che poi danno origine a dibattiti stimolanti.

Rifletti sulle scelte linguistiche e sul risultato della comunicabilità globale dell’idea/tesi.

L’autrice ha scelto di utilizzare un linguaggio molto vicino ai lettori: un registro linguistico colloquiale, del quale si serve anche per spiegare concetti difficili come i logaritmi o la sezione

aurea. In questo modo per il lettore è facile seguire il ragionamento dell’autrice.

Ricopia una frase che ti è piaciuta, che ti ha colpito e spiega perché ti è piaciuta.

È difficile scegliere soltanto una frase, talmente tante sono quelle che mi hanno colpita. Alla fine,

mi sono decisa per una frase che si trova proprio all’inizio del libro, ma che non per questo ha

meno valore: “la scuola è una grande orchestra, un luogo in cui parlano anche i silenzi”. Quante volte ci siamo sentiti dire che le pareti delle scuole parlano? Chissà quanti segreti nascondono, quante cose hanno visto e sentito.

Ma oltre alle pareti, la scuola parla attraverso le fotografie attaccate dietro alle porte; parla attraverso le scritte sui banchi e sui muri; i dipinti sui soffitti ci ricordano le decine di anni fa che è stata costruita; le sculture nei corridoi ci raccontano che personaggi celebri hanno studiato qui; la biblioteca ci riporta al passato appena ci entriamo, con tutti quei ripiani pieni di libri polverosi. E poi c’è chi dice che gli edifici non parlano, bé, avrei da obiettare: loro parlano, siamo noi che dobbiamo interpretare i loro silenzi e tradurli in parole.

Trova almeno 3 parole che non conoscevi prima di leggere il libro, cerca il loro significato sul dizionario e copialo sulla scheda.

Stigma: marchio, impronta, carattere distintivo.

Velleità: aspirazione o desiderio non realizzabile.

Fluttuazione: mutamento, variabilità frequente.

Qual è il messaggio del libro (cioè credi ci sia un insegnamento, una morale, un metodo, che l’autore voleva mostrarti)?

Credo che con questo libro, Lorella Carimali voglia dimostrarci che anche quelle cose che sembrano più oggettive, più indiscutibili, partono da un confronto, da uno scambio di opinioni.

Anche la matematica si fonda su accordi: 2+2 è 4 perché abbiamo deciso tra tutti di darlo per buono, di non metterlo più in discussione. Ma si deve partire sempre dal dubbio e dal successivo confronto per poter arrivare a stabilire una certezza, un’affermazione che viene condivisa come verità e assioma.

Il libro ti è piaciuto? Perché? Lo consiglieresti ad un tuo amico?

Il libro mi è piaciuto molto per lo stile dell’autrice e per il contenuto: mi ha fatto osservare la matematica da un altro punto di vista, non da quello puramente analitico e aritmetico. Consiglierei vivamente questo libro ad un mio amico poiché mi sembra accessibile e facilmente comprensibile per tutti.

Sara Corcione

David John Spiegelhalter, L’arte della statistica, Einaudi

Liceo Classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria – docente Giuseppina Galletta

Il libro ‘L’arte della statistica’, scritto dal docente britannico David John Spiegelhalter, noto statista dell’Università di Cambridge e altrettanto rinomato ricercatore della ISI, è stato pubblicato in Italia dalla casa di produzione Einaudi nella categoria I Maverick il 3 novembre 2020 e tratta come argomento la statistica, nella sua utilità ed essenzialità, con un frequente utilizzo di ricchi esempi inerenti a vicende di vita quotidiana e altri riferimenti a casi più particolari, come l’individuazione del passeggero più fortunato del Titanic, la cattura di un serial killer o piuttosto il tasso di sopravvivenza post operatoria di un reparto pediatrico di un ospedale di Bristol.

Ciò che maggiormente colpisce del testo in esame è la capacità dell’autore di denotare la statistica come una sorta di costante fondamentale che permette all’essere umano di basarsi su dati più o meno certi, tali da consentirgli di “detenere il controllo” della propria esistenza e di fornire ai media e ai centri di potere delle percentuali utili a circuire la massa. Quella in cui viviamo è un’epoca che fonda i propri pilastri sui big data, che hanno ottenuto il monopolio in ambito economico, finanziario, politico e sociale, e il cemento che fa da collante per questi pilastri è proprio la statistica, la cui conoscenza è, più che mai, imperativa. Spieghalter fa in modo di rendere i suoi lettori consapevoli ed istruiti, fornendo loro informazioni su questo campo, tanto essenziale quanto misterioso, attraverso una narrazione avvincente, caratterizzata strutturalmente da un discorso prevalentemente paratattico composto da periodi brevi e concisi; il linguaggio è tecnico ma accessibile, in modo da semplificare la comprensione anche per i lettori più inesperti.

L’aspetto che maggiormente risalta è inoltre la capacità dell’autore di indurre chi legge a sentirsi coinvolto dall’argomento, nonostante si tratti di una disciplina che, come suggerisce il titolo stesso, appare come prettamente oggettiva e sistematica, grazie alla sua capacità di rendere la trattazione gradevole e interessante, conferendo al testo, anche se con un’unica chiave di lettura, degli aspetti differenti e stimolanti riguardo a questioni che potrebbero risultare banali, attraverso efficaci illustrazioni di probabilità unite a tematiche originali.

In conclusione, anche se il titolo di questo libro potrebbe indurre la maggior parte dei lettori ad evitare l’acquisto di un testo apparentemente caratterizzato da numeri e calcolo delle probabilità, “l’arte della statistica” è invece un approfondimento intrigante ed efficace, genericamente alla portata di tutti, capace di indurre ed invogliare chi legge ad approfondire questa disciplina che ha come fine lo studio quantitativo e qualitativo dei fenomeni che determinano il progressivo andamento del mondo in tutte le sue innumerevoli sfaccettature.

Martina De Lorenzo, Francesca Cicciù, Caternina Genesia, Serena Pericone, Valeria Plutino (Classe IV C)

David John Spiegelhalter, L’arte della statistica, Einaudi

Liceo Pasteur Roma – docente Andrea Basini

“L’arte della statistica. Cosa ci insegnano i dati”, scritto da un docente dell’università di Cambridge, David Spiegelhalter, è stato pubblicato da Einaudi nel 2020. Il professore con questo libro ha voluto illustrare, in un’epoca in cui ci si è perennemente a contatto, come interpretare al meglio i dati, ovvero ciò che fa la statistica, poiché i numeri, come lui stesso dice, “non si possono spiegare da soli”.

Viene definita proprio come un’arte, quella della statistica, poiché aiuta a rispondere al tipo di interrogativi che ci si pone quando si vuole capire meglio il mondo.

L’autore, attraverso l’utilizzo di esempi accattivanti, espone in ogni capitolo una nuova nozione di statistica di base, accompagnata da grafici specifici per lo studio del fenomeno in questione. Di questi ultimi ne sono presenti una vasta quantità e sono molto efficaci, poiché rendono la lettura più facile e comprensibile, unendo la teoria ad un’immagine. Spiegelhalter sceglie, inoltre, di spiegare la statistica con un metodo alternativo rispetto a quello che usa normalmente con i suoi allievi: presentare prima la parte logica e pratica della sua materia, per poi concentrarsi solo verso la conclusione su quella teorica e matematicamente più elaborata della probabilità, fino a giungere alla pubblicazione dei dati. Al fine di essere sempre chiaro e accessibile, riporta anche le parti più complesse con una sintassi lineare e a volte schematica, riassumendo, alla fine di ogni capitolo, i concetti chiave che sono stati affrontati, fornendo anche un glossario in conclusione.

Il libro, sebbene tratti un argomento che può sembrare all’inizio ostico, è scritto e organizzato bene nella sua interezza e riesce a far appassionare il lettore alla decodifica dei dati, soprattutto grazie agli esempi interessanti che tengono viva l’attenzione. Uno tra questi è la classificazione dei passeggeri che sarebbero sopravvissuti al naufragio del Titanic: suddividendo i passeggeri in categorie (come la classe, l’età, il sesso, ecc…) si può stabilire chi avrebbe avuto più possibilità di sopravvivere, per esempio, tra un uomo di terza classe e una bambina con un raro titolo nobiliare.

Si può ritenere, dunque, che “L’arte della statistica” sia molto stimolante e utile per apprendere le nozioni fondamentali di questa materia che sta entrando a far parte della nostra quotidianità, soprattutto in quest’ultimo anno e in quest’ultimo periodo. Basti pensare a tutte le informazioni riguardanti il coronavirus, come il tasso di contagiosità o di mortalità, con cui ci si è trovati a doversi confrontare quotidianamente, o più semplicemente tutti i dati che raccolgono i social media per poi proporre pubblicità personalizzate all’utente.

Nel testo sono presenti, tuttavia, alcuni concetti difficili che, per chi non è abituato al ragionamento matematico, potrebbero risultare troppo oscuri, come ad esempio il teorema del limite centrale o l’intervallo di fiducia.

Per questo motivo si può consigliare la lettura di questo libro sia a persone che non conoscono l’argomento e desiderano apprenderlo a partire dalle basi, sia a persone esperte che vogliono fare un approfondimento e vedere la statistica sotto un punto di vista pratico e divertente.

Gaia Fiorello

Licia Troisi, La sfrontata bellezza del Cosmo, Rizzoli

Liceo Scientifico Statale “Giordano Bruno” di Arzano (NA) – docente Milena Caputo

Appena alcuni di noi hanno letto il nome di Licia Troisi, la prima cosa che hanno pensato è stata: “questo nome non mi è nuovo… ma io la conosco! È una scrittrice fantasy!” Infatti, l’autrice è nota per aver scritto libri come “La ragazza drago”, che hanno avuto negli scorsi anni un discreto successo. È la prima volta, tuttavia, che ci siamo approcciati ad un suo lavoro in cui la Troisi si è presentata nella veste di divulgatrice, e, ad essere sinceri, ci è piaciuto molto.

Il libro racconta in ordine cronologico la storia della scienza più antica del mondo, l’astronomia, e svela come dietro un’immagine che, a seconda dell’epoca, è un quadro, un appunto, una fotografia, si nasconde un pezzo di storia dell’umanità e del modo in cui essa ha concepito l’Universo. L’autrice, infatti, inizia ogni capitolo con delle immagini iconiche che non svelano mai fino in fondo lo strepitoso viaggio in cui intende accompagnarci, anzi, a dispetto del titolo del libro, alcune non sono neanche “belle” ma acquistano tutte un loro specialissimo fascino alla fine della lettura del capitolo. Ogni immagine, infatti, diventa pregna del lavoro di ricercatori appassionati che hanno speso la loro vita per osservare, studiare e comprendere ciò che, allo sguardo della maggior parte delle persone, non è neanche immaginabile e spesso lo hanno fatto con povertà di mezzi ma con incredibile perizia.

Spesso si considerano il sapere umanistico e il sapere scientifico come due binari che viaggiano paralleli ma divisi, l’autrice, invece, ha dimostrato a noi giovani lettori che in realtà l’arte, la letteratura, la storia, la matematica, la fisica, la scienza possono fondersi nel racconto per la comprensione del mondo che ci circonda.

La formattazione del testo è limpida, scorrevole, leggera e lo stesso vale per la lunghezza dei capitoli. Alcuni concetti scientifici, anche quelli che possono sembrare più ostici, nonostante, in talune circostanze la scrittrice sembra dimenticare di rivolgersi ad un pubblico non specialistico, sono spiegati con grande chiarezza, e ciò rende il libro abbastanza accessibile e soprattutto apprezzabile da tutti, anche da persone non specialiste o appassionate. Alcune parti sono esilaranti come quella del “pianeta con le orecchie” e questo non può che rendere ancora più piacevole la lettura. Un altro aspetto importante di questo libro è il fatto che la Troisi arricchisce le spiegazioni con aneddoti della sua vita personale. Ad esempio, quando viene affrontato il declassamento di Plutone da “Pianeta” a “pianeta nano”, l’autrice racconta che la votazione si svolse ad un convegno a cui aveva partecipato anche suo marito.

A molti sarà capitato di sognare la notte di San Lorenzo guardando il cielo stellato e di immergersi nella fluttuante scia della Via Lattea. Questo accade perché il Cosmo, con il suo mistero e la sua bellezza, non hanno mai smesso di incuriosire il loro pubblico. Grazie a questo libro è possibile percorrere gli spazi infiniti dell’universo, che, in modo armonico e ordinato, si contrappongono al caos che predomina in ognuno di noi. Dunque, “La sfrontata bellezza del cosmo” è una sorta di ricongiungimento degli uomini con un mondo misterioso, che normalmente risulterebbe difficile da comprendere e proprio per questo suscita la nostra curiosità!

Abbiamo, inoltre, apprezzato l’attenzione particolare che l’autrice ha riservato ai nostri connazionali che hanno contribuito al progresso dell’astronomia, così come a tutte quelle donne che, in epoche lontane come in quelle recenti, faticano a far conoscere e a far valere i loro meriti in campo scientifico.

Di questo libro, infine, ci ha colpito la visione dell’autrice nei riguardi della società umana. L’uomo, nonostante o forse per colpa degli innumerevoli progressi realizzati nella conoscenza scientifica, oggi, come nel passato, tende a sentirsi al centro dell’Universo. In realtà, non è così e a ridimensionare la sua importanza è proprio l’astronomia che ci fa capire quanto noi siamo semplicemente parte di un sistema che si evolve indipendentemente da noi e quanto siamo piccoli rispetto all’intero spettacolo che si nasconde nel cielo sopra di noi. Il libro risulta essere esplicativo su questo argomento e invita tutti noi a riflettere sull’importanza della conoscenza e sulla “Sfrontata bellezza” di ciò che circonda il nostro Pianeta.

Anna Vitale (IVCLS – Sede Grumo)

Maria Carmen Rossi (IVALS – Sede Arzano)

Christian Cangiano (VBLS – Sede Arzano)

Laura Russo (IVCLS – Sede Grumo)

Noemi Deriva (IVCLS – Sede Arzano)

Mariarosaria Mennitti (IVCLS-Sede Arzano)

Enrica Sica (IVCLS- Sede Arzano)

Valeria Di Giacomo (IVCLS- Sede Arzano)

Licia Troisi, La sfrontata bellezza del Cosmo, Rizzoli

Liceo Classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria – docente Fortunata Sartiano

Uno dei libri che ha catturato la nostra attenzione è La Sfrontata bellezza del cosmo (Rizzoli editore, anno 2020) della scrittrice e astrofisica Licia Troisi. L’autrice, attraverso la descrizione di 14 immagini, ci accompagna in un viaggio alla scoperta della bellezza e dei misteri del cosmo che ha inizio da un famoso dipinto di Giotto, in cui è raffigurata la stella cometa dei Re Magi, e si conclude con la suggestiva foto del buco nero, la cui scoperta è considerata uno degli eventi più importanti per l’intera comunità scientifica. Le foto diventano, quindi, l’occasione per raccontare non solo lo straordinario viaggio dell’uomo nello spazio ma anche quella per ripercorrere le tappe fondamentali delle scoperte scientifiche in campo astronomico. Abbiamo particolarmente apprezzato il fatto che la scrittrice abbia arricchito gran parte delle spiegazioni scientifiche con aneddoti riconducibili alla sua vita personale. Questo aspetto caratteristico, infatti, oltre a differenziare il libro da tutti gli altri saggi sullo stesso argomento, riesce a rendere più umana e vicina la figura dello scienziato. Tuttavia, non si parla solo di scienza, dal momento che una parte del libro, è dedicata a coloro che sono stati i protagonisti delle più importanti scoperte scientifiche. Senza dubbio, a nostro parere, il merito della Troisi è stato quello di essere riuscita, con il suo libro, a descrivere in maniera semplice concetti particolarmente complessi appartenenti alla fisica e all’astrofisica, utilizzando un linguaggio semplice, comprensibile alla stragrande maggioranza dei lettori.

Si può dire che “La sfrontata bellezza del cosmo” non è solo un libro di divulgazione scientifica ma è anche un libro in grado di suscitare nei lettori la curiosità verso la bellezza dell’universo che, peraltro, non ha mai smesso di affascinarci e sulla quale non abbiamo mai cessato di interrogarci.

Elisabetta Gabriella Quattrone VB

Licia Troisi, La sfrontata bellezza del Cosmo, Rizzoli

Liceo Classico “Tommaso Campanella” Reggio Calabria – docente Fortunata Sartiano

Attraverso 14 immagini sui più importanti traguardi scientifici della storia umana, nel La sfrontata bellezza del cosmo, Licia Troisi ci accompagna in un viaggio alla scoperta dei misteri dell’Universo, analizzando il rapporto che lega l’uomo al cosmo e la complessità di quest’ultimo. Licia Troisi è un’importante astrofisica italiana, nel corso della sua carriera si è occupata di fumettistica e del mondo fantasy, scrivendo saghe note e interessanti, come Mondo Emerso, La ragazza drago, I regni di Nashira, Pandora, La saga del Dominio. Dal 2015 si occupa di divulgazione scientifica, scrivendo Dove va a finire il cielo e, infine, proprio La sfrontata bellezza del cosmo, pubblicato da Rizzoli nel 2020. Nella stesura del testo in questione, l’autrice cerca di sfruttare il vantaggio secondo cui l’astronomia, a differenza delle altre scienze, è capace di produrre immagini, per catturare l’attenzione del lettore e fargli cogliere la bellezza del cosmo, una bellezza che non è solo estetica, ma è fatta di meraviglia- concetto ben sintetizzato dall’originale titolo -meraviglia suscitata dalla complessità dell’Universo, che appare infinito e immenso all’occhio umano, ma che l’uomo è in grado di comprendere e analizzare attraverso un’arma potentissima, l’uso della propria intelligenza. Questo percorso scientifico diventa un percorso storico: l’autrice nel raccontare le scoperte scientifiche segue una linea cronologica, che mette in comunicazione passato e presente: dal primo capitolo incentrato sul tema della stella cometa, intitolato L’astro che diventa cometa e rappresentato dal celebre dipinto di Giotto Adorazione dei Magi fino ad arrivare ai giorni nostri con il quattordicesimo capitolo sui buchi neri, intitolato Black Holes and Revelations e rappresentato dall’immagine sul buco nero dell’aprile 2019, immagine facente d’altronde parte degli ultimi successi della comunità scientifica. Quindi diventa la storia della mente umana, che nel corso del tempo, affinando i propri strumenti, riesce a scoprire sempre più di quel meraviglioso sistema, che è proprio l’Universo. Il testo è costellato di spunti che aprono a fondamentali riflessioni filosofiche: la potenza della mente umana, il rapporto tra l’infinitesimamente grande Universo e l’infinitesimamente piccolo essere umano, la complessità della natura che resiste e persiste nonostante qualsiasi intemperia. Le domande restano ancora molte, ma ciò che stupisce è come dalla collaborazione di diverse menti, della comunità scientifica in questo caso, pian piano si riescono a scogliere nodi concettuali ritenuti di impossibile comprensione all’uomo del passato, ad esempio Giotto o Galilei. Possiamo definire ciò il “miracolo della scienza”, che altro non è che “il miracolo della mente umana”. Questo libro diventa testimonianza di come la scienza (dietro questo termine intendo la scienza nella sua totalità, passando dalla matematica, alla fisica alla biologia ecc.) non sia altro che un sapere in continuo divenire, un working in progress, nato dalla collaborazione nella comunità scientifica, come direbbe Kant, sapere nato dall’io penso, che non è altro che la voce comune di tutti coloro che costruiscono la scienza, e diventa testimonianza anche di come il “fare scienza” sia una necessità insita nell’uomo. L’autrice inoltre è capace, sin dalle prime pagine, di coinvolgere il lettore inserendo cenni autobiografici, in più di un capitolo infatti, nel ripercorrere la storia di una scoperta scientifica, ci racconta di cosa lei stesse facendo in quel momento e di come quella scoperta in particolare l’abbia sorpresa e abbia segnato la sua carriera e il suo modo di pensare. Inoltre La sfrontata bellezza del cosmo è un libro di divulgazione scientifica accessibile a tutti, l’autrice cerca di rivolgersi a un pubblico quanto più vasto possibile non lasciando nulla per scontato e addentrandosi nella spiegazione di argomenti scientifici essenziali per la comprensione della sua trattazione. Ciò è essenziale perché così facendo il libro può essere apprezzato sia da un pubblico di esperti, già addentrati nel mestiere, sia da un pubblico di “principianti” del mondo scientifico. Tramite alcuni espedienti innovativi per la divulgazione scientifica (spiegare il cursus della scienza tramite immagini, inserire cenni autobiografici e spunti riflessivi, colpire l’attenzione e l’interesse del lettore con titoli originali, influenzati dalla cultura fantasy), Licia Troisi riesce nel suo intento e dà vita a un libro capace di coinvolgerci e sorprenderci. Non posso che concludere con quanto scritto dall’autrice nell’ultima pagina del testo, che un po’ racchiude, a mio avviso, l’anima del La sfrontata bellezza del cosmo: “vorrei che il viaggio che abbiamo intrapreso insieme raccontasse proprio questo: il nostro rapporto di infinita curiosità con il cielo. E? da sempre, e sempre sara?, il mistero insondabile che pende sulle nostre teste. E tutti, tutti davvero, dagli artisti, agli scienziati, alle persone comuni, almeno una volta nella vita ne hanno percepito il mistero. Il bisogno di sapere e? qualcosa che ci portiamo dentro. E nei secoli sono cambiati i mezzi con cui abbiamo cercato di capire, ma le domande, e il mistero, restano intatti. Vorrei che di queste pagine restasse la bellezza infinita del cosmo, lo sforzo titanico che ci induce a cercare di comprenderlo, e il grande mistero che sempre avvolgera? il buio freddo e meraviglioso nel quale si dipana l’ordito delle stelle”.

Giulia Praticò V B

