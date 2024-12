In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio (GNS), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) partecipa all’Expo-Forum Europeo sulla New Space Economy (NSE), l’appuntamento dedicato alla scienza e alla divulgazione in programma alla Fiera di Roma dal 16 al 18 dicembre 2024.

Quest’anno la GNS, che ricorre il 16 dicembre, celebra i 60 anni dal lancio del primo satellite italiano, il San Marco 1, avvenuto in Virginia (USA) dalla base di lancio Wallops Flight Facility della NASA.

L’Expo-Forum internazionale sulla NSE, organizzato da Fiera Roma in collaborazione con l‘Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è l’appuntamento che dal 2019 riunisce annualmente scienziati, industriali, stakeholders, studenti e appassionati per una tre giorni dedicata alle sfide e alle prospettive della nuova economia spaziale.

L’INGV sarà presente anche quest’anno alla manifestazione per offrire ai visitatori esperienze immersive, esperimenti dal vivo e seminari tematici, raccontando come la cultura spaziale stia rivoluzionando lo studio dei fenomeni geofisici, tra cui terremoti, eruzioni vulcaniche e fenomeni ambientali.

La partecipazione dell’INGV alla NSE 2024 rientra tra le attività organizzate dall’Istituto per celebrare i 25 anni dalla sua istituzione e sarà coordinata ancora una volta dal Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV), la cui mission è raccordare e pianificare le attività dell’INGV nel settore spaziale e aerospaziale.

Presso lo stand INGV alla Fiera di Roma i visitatori potranno:

vivere un’esperienza unica con la planeterella, un simulatore in grado di riprodurre le spettacolari aurore polari all’interno di una stanza buia, per immergersi nel misterioso fascino del campo magnetico terrestre;

scoprire strumenti innovativi come HERMES e PEGASO, dispositivi che hanno volato nella stratosfera raccogliendo dati scientifici dall’aerospazio;

partecipare a esperimenti interattivi con strumenti di laboratorio che mostrano come si calibrano e analizzano i dati satellitari;

approfondire l’importanza dello studio delle nubi vulcaniche per il traffico aereo e l’ambiente, e osservare tecniche all’avanguardia per monitorare dallo Spazio il livello del mare e i segnali sismici e vulcanici.

Per i più curiosi, non mancheranno giochi educativi e quiz interattivi sullo spazio e le sue meraviglie. Il programma prevede inoltre seminari tenuti dai ricercatori INGV, come “Lo spazio ci rende meno vulnerabili” e “Gli occhi dei radar sulla Terra”, che illustreranno il ruolo cruciale delle tecnologie spaziali nella nostra vita quotidiana.

Tutto il materiale divulgativo prodotto dall’INGV per la NSE 2024 sarà a disposizione del pubblico, oltre che nello stand alla Fiera di Roma, anche sul sito del COS-INGV e sul portale istituzionale dell’INGV.