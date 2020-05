A una settimana dal primo volo di astronauti dal suolo americano dopo 9 anni, lascia l’incarico il capo del Volo umano della Nasa, Douglas Loverro. La notizia sta circolando sui media e sui social, ma ad ora non c’è una conferma ufficiale da parte della Nasa. Una dichiarazione dell’agenzia spaziale americana potrebbe probabilmente arrivare tra quale ora, nella conferenza stampa organizzata a Cape Canaveral per l’arrivo dei due astronauti che il 27 maggio dovranno volare sulla navetta Crew Dragon della SpaceX.

Secondo quanto riportano media e siti specializzati americani, le dimissioni di Loverro non riguarderebbero la missione imminente della Crew Dragon, la capsula spaziale SpaceX di Elon Musk, quanto il programma Artemis della Nasa, che punta a riportare l’uomo sulla Luna entro la fine del 2024.

Sempre secondo indiscrezioni, Loverro si sarebbe dimesso senza specificare un motivo, proprio mentre fervono i preparativi per lo storico lancio della capsula Crew Dragon, che dopo nove anni riporta uomini nello spazio da una base di lancio degli Stati Uniti. Il successore di Loverro potrebbe essere Ken Bowersox e potrebbe essere lui, il 27 maggio, a seguire le ultime tappe della missione che dal Kennedy Space Center di Cape Canavera porterà gli astronauti della Nasa, Bob Behnken e Doug Hurley alla Stazione Spaziale Internazionale.

Secondo il sito Spaceflightnow, Loverro avrebbe dovuto presiedere il 21 maggio la procedura di revisione in vista del volo della capsula Crew Dragon, ma lo stesso Loverro avrebbe detto alla stampa che le sue dimissioni non avrebbero “nulla a che fare” con il volo della capsula della SpaceX, quanto con il programma Artemis. In proposito, però, non avrebbe fornito dettagli.

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram