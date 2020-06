Oltre a vedere l’inizio dell’estate, giugno è il mese delle eclissi parziali. Sono ben due quelle previste: si parte il 5 giugno con un’eclissi lunare parziale di penombra e si prosegue il 21 giugno con un’eclissi anulare di Sole. A segnalarlo è l’Unione Astrofili Italiani (Uai).

L’eclissi lunare di penombra del 5 giugno è la seconda dell’anno, dopo quella del 10 gennaio. Sarà appena percepibile a occhio nudo, come un leggero offuscamento di una porzione del disco della Luna piena. L’eclissi anulare di Sole del 21 giugno, che darà il benvenuto all’estate, sarà ben visibile in Africa, Arabia Saudita, India, Cina e Oceano Pacifico, mentre in Italia si potrà vedere una piccola eclissi parziale di Sole al mattino presto e solo dal Centro-Sud. Per l’occasione la Uai sta organizzando un ‘Sun Day’ con le sue delegazioni territoriali delle regioni dove sarà visibile l’eclissi, per organizzare l’osservazione in remoto del Sole e dell’eclissi.



Animazione dell’eclissi lunare di penombra del 10 gennaio 2020 (fonte: Gruppo Astrofili di Piombino)

Quest’anno l’inizio dell’estate avverrà con leggero anticipo: il Solstizio è infatti previsto alle 23.44 del 20 giugno. Nel giorno più lungo dell’anno il Sole sorgerà alle 5.36 e tramonterà alle 20.51, con una durata totale di 15 ore e 15 minuti.

Tra i pianeti protagonisti del cielo del mese c’è da segnalare Mercurio, che rimane ancora ben visibile la sera all’inizio mese, in particolare il 4 giugno, mentre Venere sarà in congiunzione con il Sole il 3, tornando visibile all’orizzonte alle prime luci del mattino a fine mese, quando sarà il più brillante.

Si allunga in generale l’intervallo di osservabilità degli altri pianeti, lentamente per Marte, visibile nella seconda parte della notte, e in modo più sensibile per Giove e Saturno, che saranno protagonisti dei mesi estivi. Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, intorno alla mezzanotte, la Luna, con Giove e Saturno in congiunzione saranno uno spettacolare terzetto di astri. A giugno infine tornano protagoniste le costellazioni estive, soprattutto quelle zodiacali dal Leone al Sagittario.

