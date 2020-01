Nuova passeggiata spaziale al femminile: le protagoniste sono ancora le astronaute Christina Koch e Jessica Meir, entrambe della Nasa, che a partire dalle 12,10 tornano al lavoro per circa sei ore e mezzo all’esterno della Stazione Spaziale per sostituire le batterie dei pannelli solari. Christina Koch è la leader dell’attività extra-veicolare ed è riconoscibile per le fasce rosse su maniche e pantaloni della tuta. Sul canale Scienza e Tecnica trasmettiamo la diretta della passeggiata spaziale in diretta streaming con la Nasa a partire dalle 11,30

L’obiettivo è raggiungere il traliccio 6 della stazione orbitale per sostituire le vecchie batterie a nichel-idrogeno con le nuove batterie al litio, alla cui scoperta è stato assegnato il Nobel per la Chimica 2020. Ecco in un’animazione della Nasa la sequenza delle attività che dovranno affrontare le due astronaute:

Per il 20 gennaio è prevista la terza e ultima passeggiata spaziale, nella quale Koch e Meir dovranno completare la sostituzione delle batterie che immagazzinano energia per la stazione orbitale.

