Analisi dei dati genomici più rapide e meno costose per sviluppare una scienza medica sempre più personalizzata, veloce ed efficace. Sono questi gli obiettivi raggiunti da Huxelerate – azienda parte della Fabbrica di Imprese e-Novia – che quest’anno fa il suo debutto mondiale sul palcoscenico più importante, quello del CES, a Las Vegas con Hugenomic, il sistema che accelera le analisi sul genoma, consentendo di ridurre i tempi necessari alla diagnosi e di individuare in maniera efficace la terapia migliore per ogni singolo paziente.

Hugenomic abilita nuove frontiere nella ricerca e nella lotta contro le malattie oncologiche, grazie ad una tecnologia che consente analisi fino ad oggi ritenute inaccessibili o troppo costose. Tali analisi, infatti, permettono di ridurre drasticamente i tempi necessari all’individuazione di alterazioni genetiche potenzialmente pericolose e di sviluppare, in tempi significativamente ridotti, strumenti di diagnosi precoci e trattamenti personalizzati.

Hugenomic fornisce i risultati di complesse analisi genomiche, che fino ad oggi richiedevano qualche mese, in soli pochi giorni. La tecnologia di Hugenomic è applicata a diversi ambiti come, ad esempio, l’immunoterapia oncologica, il test genetico prenatale e la creazione di nuovi farmaci per la medicina personalizzata.

Hugenomic è la prima applicazione di Huxelerate, che ha sviluppato una tecnologia innovativa e flessibile in grado di fornire una soluzione ad ogni tipo di problema computazionale in maniera estremamente efficiente in termini di velocità, consumo di potenza e costo di elaborazione del dato.